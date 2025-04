Apesar do grande impacto nas ações de IA nos últimos meses, a inteligência artificial continua no centro de todos os debates financeiros deste ano.

No início deste mês, a Meta Platforms anunciou planos de investir US$ 1 bilhão na construção de um novo data center em Wisconsin, indicando que a empresa espera uma demanda contínua por IA.

Essa narrativa torna não apenas as ações de IA atraentes para se possuir na retração, mas também um conjunto de tokens meme focados em inteligência artificial. Entre eles, está o promissor PepeX.

A demanda que o PepeX atraiu durante sua própria pré-venda sugere que ele pode se mostrar um investimento melhor do que até mesmo nomes mais estabelecidos como o Dogecoin em 2025.

PepeX ainda não experimentou um crescimento explosivo

Copy link to section

As criptomoedas meme são conhecidas pelo crescimento explosivo nos estágios iniciais. No entanto, nem todas conseguem manter o impulso por um período mais longo.

Portanto, o melhor momento para investir em uma moeda meme é nos estágios iniciais. Uma vez que uma memecoin já teve seu momento de glória, investir nela tende a se tornar muito mais arriscado.

Isso é o que torna o PepeX muito mais atraente para possuir neste momento do que o Dogecoin. O primeiro está em seus estágios iniciais, enquanto o último já teve sua fase inicial de crescimento explosivo.

Portanto, a probabilidade de obter ganhos de 100x com PepeX em 2025 é muito maior do que com Dogecoin.

Narrativa de IA deve atrair investidores para o PepeX

Copy link to section

Outra razão para preferir PepeX ao Dogecoin é o fato de PepeX ser uma criptomoeda meme habilitada por IA.

O PepeX utiliza inteligência artificial para facilitar o lançamento e a comercialização de novos memes. A narrativa da IA provavelmente atrairá mais investidores para o PepeX ao longo do tempo do que o Dogecoin, que carece desse aspecto.

Além disso, de acordo com a Statista, espera-se que o mercado de inteligência artificial cresça a uma taxa anual composta de mais de 27% até o final desta década.

Essa é uma taxa de crescimento empolgante à qual os investidores têm acesso com um investimento no PepeX em vez do Dogecoin.

PepeX tem uma tokenomics melhor que Dogecoin

Copy link to section

O modelo de oferta do Dogecoin é infinito, o que significa que não há limite para o número de moedas que podem ser criadas. Isso levanta preocupações sobre a inflação ao longo do tempo, o que pode diluir o valor dos tokens individuais.

PepeX, por outro lado, possui um modelo de tokenomics bem elaborado que equilibra oferta e demanda. Ele incorpora mecanismos como queima de tokens e recompensas para detentores de longo prazo, garantindo uma trajetória de crescimento mais sustentável.

Se você estiver interessado em saber mais sobre o PepeX e como construir uma posição inicial nele, visite o site agora.