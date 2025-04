Os mercados de criptomoedas permaneceram estáveis no domingo, com o Bitcoin oscilando abaixo de US$ 85.000 e os investidores mostrando pouco apetite por altcoins mais arriscadas.

O Bitcoin se manteve em grande parte dentro de uma estreita faixa de 2% entre US$ 83.000 e US$ 85.000 esta semana.

A relativa calma segue-se a fortes oscilações no início de abril, quando os anúncios de tarifas de Trump levaram o Bitcoin a mínimas de vários meses, abaixo de US$ 75.000.

Enquanto isso, um novo projeto conseguiu superar o mercado em geral.

O projeto que está chamando atenção é o CartelFi, o novo protocolo de yield farming com tema de cartel.

A pré-venda do projeto já arrecadou mais de US$ 1 milhão.

CartelFi: o projeto que está gerando burburinho no mercado

CartelFi está gerando burburinho por um motivo simples: finalmente está resolvendo uma ineficiência de longa data nos mercados de criptomoedas que ninguém mais conseguiu solucionar.

As memecoins, apesar de seu apelo especulativo e ação de preço viral, sempre foram consideradas peso morto entre as altas.

No atual cenário DeFi, obter rendimento geralmente exige vender ativos voláteis como PEPE ou DOGE e realocar para ativos mais estáveis e “responsáveis”, como stablecoins, ETH ou tokens de primeira linha.

Por causa disso, bilhões em capital ficam imobilizados, sem rendimento e sem uso produtivo, enquanto protocolos DeFi construídos para stablecoins e blue chips geram retornos consistentes para capital mais avesso ao risco.

O yield farming para memecoins tem sido uma ambição teórica há anos, mas ninguém conseguiu executar isso em larga escala.

A principal inovação do CartelFi é a criação de pools de liquidez personalizados para esses tokens meme, oferecendo rendimentos de até 300% em nomes como PEPE — números sem precedentes no DeFi convencional.

Pré-venda CartelFi: preços subirão em breve

A pré-venda do CartelFi não mostra sinais de perder força, com mais de US$ 1 milhão já arrecadados enquanto o interesse dos investidores continua crescendo.

Estruturado em 30 etapas incrementais, cada uma com um aumento de preço de 5%, o modelo de pré-venda foi projetado para recompensar a participação antecipada, mantendo ao mesmo tempo uma pressão de compra sustentada.

Com seu preço atual de US$ 0,0336, oferece aos primeiros investidores ganhos imediatos em papel e o potencial de retornos significativamente maiores assim que o CARTFI for listado em mercados públicos.

O preço do CartelFi está previsto para aumentar em dois dias.

O que está impulsionando essa tração é a proposta diferenciada do CartelFi: converter o capital ocioso das memecoins em ativos produtivos e geradores de rendimento.

CartelFi está se posicionando como uma plataforma DeFi funcional e geradora de receita, construída sobre o DNA especulativo da cultura meme.

Com as fases de pré-venda se encerrando rapidamente e o fluxo de capital acelerando, a campanha do CartelFi está se tornando uma das ofertas iniciais mais notáveis em um mercado preparado para investimentos de alto risco e alto retorno.

Mercado cripto mais amplo

O mercado de criptomoedas manteve-se estável em negociações moderadas no domingo, com o Bitcoin lutando para recuperar a marca de US$ 85.000 e a maioria das principais altcoins registrando movimentos insignificantes.

XRP, ETH e outros tokens de grande capitalização permaneceram dentro de uma faixa de negociação, refletindo o sentimento mais amplo de aversão ao risco nos mercados globais.

A capitalização de mercado global das criptomoedas está em US$ 2,68 trilhões, uma queda de 0,53% nas últimas 24 horas.

O volume total do mercado no mesmo período aumentou 2,47%, para US$ 45,39 bilhões.

A cautela continuou a predominar enquanto os investidores monitoravam os desenvolvimentos em torno das novas políticas comerciais da administração americana.

Com poucos detalhes sobre o escopo ou prazos efetivos, os participantes do mercado permaneceram hesitantes em tomar decisões definitivas.

Neste contexto cauteloso, a pré-venda em andamento do CartelFi se destacou.

A capacidade do projeto de atrair capital apesar da hesitação mais ampla do mercado sublinha tanto seu posicionamento único quanto o apetite contínuo dos investidores por oportunidades assimétricas em estágio inicial.

