Você deve investir no PepeX com o aumento dos tokens de IA?

Tokens relacionados à IA registraram ganhos acentuados, com o AI Companions disparando mais de 40%, atingindo US$ 0,2120, seu nível mais alto desde 30 de março e 70% acima da mínima deste mês.

A Artificial Superintelligence Alliance estendeu sua alta pela quarta semana consecutiva, subindo para US$ 0,5730.

Render (RNDR) subiu para US$ 4,32, enquanto Worldcoin adicionou 7% e Tars AI saltou cerca de 60%.

A capitalização de mercado total dos tokens de IA rastreados pela CoinGecko aumentou 5,6% nas últimas 24 horas, atingindo US$ 22,20 bilhões.

Os ganhos seguiram um relatório da CoinGecko que destacou a IA como um dos setores mais ativos do mercado de criptomoedas.

Outro projeto relacionado à IA que tem chamado a atenção dos investidores é PepeX, uma plataforma de lançamento de memecoins de próxima geração que visa resolver problemas persistentes de justiça, segurança e transparência no espaço das moedas meme.

O crescente interesse em tokens de IA

Copy link to section

Tokens de inteligência artificial e memecoins dominaram as narrativas do mercado de criptomoedas no primeiro trimestre de 2025, representando 62,8% do interesse dos investidores, de acordo com o último relatório trimestral da CoinGecko.

Tokens de IA lideraram com uma participação de 35,7%, superando as memecoins, que detinham 27,1%.

Entre as 20 principais narrativas monitoradas durante o trimestre, seis categorias eram memecoins, enquanto cinco estavam relacionadas à IA.

“Parece que ainda não vimos surgir uma nova narrativa e continuamos seguindo as tendências dos trimestres anteriores”, observou Bobby Ong, cofundador e COO da CoinGecko, em uma publicação no X em 17 de abril. “Acho que todos estamos cansados das mesmas tendências se repetindo.”

Por que PepeX é o token para ficar de olho

Copy link to section

PepeX está se posicionando como um player notável no espaço de lançamento de memecoins, oferecendo uma estrutura mais organizada e segura em comparação com as plataformas existentes.

Enquanto plataformas como a Pump.fun enfrentam escrutínio por permitir tokens mal projetados e propensos a exploração, PepeX propõe uma infraestrutura destinada a melhorar a supervisão e a integridade dos projetos.

No cerne de sua plataforma está o Moonshot Engine, uma ferramenta alimentada por IA que automatiza a criação de tokens, ao mesmo tempo em que aborda ineficiências comuns em lançamentos de memecoins.

A plataforma também utiliza bots promocionais de IA para aumentar a visibilidade do projeto nas redes sociais — uma vantagem crucial em um mercado impulsionado pelo hype.

Notavelmente, o PepeX impõe um limite de 5% na posse de tokens para os criadores do projeto e uma taxa de lançamento obrigatória de US$ 500, medidas destinadas a dissuadir projetos oportunistas e de má-fé.

Ao introduzir esses controles, PepeX busca trazer um grau de justiça, responsabilidade e proteção ao investidor para um espaço muitas vezes carente de ambos, com o objetivo de se estabelecer como uma alternativa de plataforma de lançamento confiável e de longo prazo.

O impulso da pré-venda é forte

Copy link to section

A pré-venda do PepeX está ganhando impulso, com mais de US$ 1,4 milhão arrecadados à medida que a demanda dos investidores aumenta por uma alternativa mais confiável e estruturada às plataformas de lançamento de memecoins caóticas e frequentemente propensas a explorações que dominam o mercado.

A tokenomics do projeto reflete um foco na utilidade e na sustentabilidade a longo prazo.

Do total da oferta, 45% são destinados à pré-venda, 10% ao desenvolvimento, 10% à liquidez, 15% ao marketing, outros 15% ao staking e recompensas, e 5% reservados para funções de tesouraria.

Em vez de seguir o hype, o PepeX está se posicionando com uma abordagem focada em segurança, voltada para resolver problemas persistentes como rug pulls, projetos duplicados e práticas opacas.

Sua ênfase em padrões mais elevados de qualidade de projeto, transparência e proteção ao investidor o marca como um potencial concorrente de longo prazo em um mercado cada vez mais frustrado com lançamentos de baixo esforço e alto risco.

Investidores interessados podem visitar o site do PepeX para mais informações.