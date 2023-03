Aktieanalysföretaget HC Wainwright & Co stod värd för ett Key Opinion Leaders-evenemang för att utforska den pågående osäkerheten i regulatoriska frågor som dominerar kryptovalutans nyhetscykel de senaste veckorna. Inkluderad i panelen var Dapper Labs Chief Regulatory Officer Alex Levine och Co-Lead of Digital Assets på Promontory Financial Group Ray Strecker.

De två experterna noterade att bristen på reglerande tydlighet i USA utgör den största risken för investerare. Som ett resultat har kryptoföretagen svårare att förnya, bygga och lansera nya produkter i USA.

Nedan är några av höjdpunkterna från evenemanget, som noterats av HC Wainwright-analytikern Mike Colonnese i ett meddelande till kunder.

Det ideala regelverket

I en idealisk värld bör digitala tillgångar omkategoriseras över tid. Till exempel, när ett nytt projekt går in i insamlingsstadiet, kan det betraktas som en säkerhet och falla under Securities and Exchange Commission.

Om tokenen sedan används för att betala gasavgifter för en tjänst kan den betraktas som en vara och omfattas av CFTC-regler. Att falla under rätt reglering i USA kommer att “främja tillväxt och innovation i sektorn”, skrev Colonnese.

Choke Point 2.0?

Bevittnar vi Operation Choke Point 2.0? Enligt experterna var Signature Bank “inte på gränsen till att misslyckas” utan stängdes av tillsynsmyndigheter oavsett. Tillsammans med förlusten av Silvergates Exchange Network och Signatures Signet, har realtidsbetalningsnätverk som stöder 24/7-uppgörelser stått inför utmaningar.

Men experterna noterar att riskkapitalföretag med exponering för kryptoprojekt “har använt sitt inflytande” för att driva banker att arbeta med sina portföljbolag. Andra regionala och större banker har gått in för att tillhandahålla banktjänster till flera kryptonative företag.

Ripples rättsfall

Samtidigt ser SEC och dess ordförande Gary Gensler nästan varje annan kryptotillgång än Bitcoin som en säkerhet, tillade analytikern:

Experterna på samtalet hävdade att det inte är rimligt att tro att allt i utrymmet för digitala tillgångar är och inte heller bör behandlas som ett värdepapper. Resultatet av det pågående Ripple-fallet, och huruvida XRP anses vara en säkerhet, kan ha betydande konsekvenser för hur liknande tokens ses och klassificeras framöver

Stablecoin-lagstiftningen kommer att passera

Bland de många lagförslag som passerar den amerikanska kongressen är stablecoin-lagstiftningen “den mest sannolika att antas”, enligt analytikern. Mest anmärkningsvärt är att USDC:s avkoppling sätter stor press på lagstiftare att vidta åtgärder.

Experterna noterar att 100% tillgångsstöd för stablecoins kan vara en del av reglerna medan det inte finns något stöd för algoritmiska stablecoins. Analytikern skriver: