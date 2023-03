Kryptoskatt: IIJA Act får en uppdatering – Intervju

Den 24 februari uppdaterade US Office of Information and Regulatory Affairs statusen för den pågående kryptoförordningen, IIJA Act, som kommer att kräva att kryptomäklarfirmor skickar in kundtransaktioner till IRS.

Denna uppdatering kommer att få konsekvenser, och investerare kan vara intresserade av att veta hur det påverkar deras kryptoskatter.

Skatter är dock svåra att komma runt, så vi pratade med Miles Fuller, chef för statliga lösningar på TaxBit, kryptoskatteföretaget, för att få veta mer.

Invezz (IZ): Kan du utveckla ändringarna som denna nya uppdatering (6045a) ger kring rapporteringskrav för mäklare?

Miles Fuller (MF): Mäklarrapporteringsbestämmelserna under IRC 6045 och 6045A som antogs i november 2021 kommer att åstadkomma några olika saker.

För det första kräver det digitala tillgångsmäklare att förse kunder och IRS med 1099-formulär som visar intäkter och, i de flesta fall, kostnadsbasen för digitala tillgångar som såldes av en kund under året.

För det andra, för att underlätta möjligheten för mäklare att rapportera kostnadsbasen för sålda tillgångar, införs ett krav på överföringsredovisning liknande vad som gäller för traditionella värdepapper. Detta krav innebär att om en kund flyttar en tillgång från mäklare A till mäklare B kommer mäklare A att berätta för mäklare B vad kostnadsunderlaget var i den överförda tillgången.

Den nuvarande osäkerheten med dessa nya regler är hur finansdepartementet definierar digitala tillgångsmäklare. Detta har varit en kvardröjande fråga. Förslag till förordningar som implementerar hur dessa regler kommer att implementeras samt vem som är mäklare väntas inom en mycket snar framtid.

IZ: Vilken effekt kommer detta att ha på kryptoinvesterare, eller branschen i stort?

MF: De nya rapporteringsreglerna kommer att vara en enorm fördel för kryptoinvesterare och en indirekt fördel för branschen som helhet.

På investerarnivå kommer de nya reglerna att göra skatteredovisningen betydligt enklare. Historiskt sett har skattespecifik information för digitala tillgångar varit mycket svår att få fram. Många börser tillhandahöll transaktionsdata men dessa uppgifter var inte alltid fullständiga eller svårtolkade för skatteändamål.

Genom att införa de nya rapporteringsreglerna kommer enskilda investerare att få skattespecifik information om sina transaktioner. Denna information kommer att göra skatterapporteringen mycket enklare.

På branschnivå kommer de nya reglerna att lägga en börda på enheter som faller inom definitionen av digital tillgångsmäklare. Dessa mäklare kommer nu att behöva tillhandahålla information som de tidigare inte behövde lämna.

Även om reglerna innebär en börda för mäklare, kommer de nya reglerna sannolikt att gynna mäklare på sikt. I takt med att digitala tillgångar blir mer vanliga kommer tillsynen (utöver skatt) att fortsätta att växa.

De nya skatterapporteringsreglerna flyttar branschen mot mer standardiserad och lättolkad data. Detta drag kommer att göra andra regulatoriska krav lättare att uppfylla, vilket gynnar branschen på lång sikt.

IZ: Tror du att USA:s skattelagstiftning har utvecklats tillräckligt till denna punkt i den digitala tillgångsekonomin, eller tycker du att den fortfarande saknar mycket tydlighet? Skulle du vilja se något förändrat?

MF: Skattelagstiftningen har inte riktigt utvecklats inom området digitala tillgångar annat än genomgången av regler som kräver informationsrapportering av digitala tillgångsmäklare. Dessa regler har ännu inte implementerats eftersom branschen väntar på att finansdepartementet ska föreslå regler.

Med det sagt behandlas digitala tillgångar som egendom enligt skattelagstiftningen vilket ger en hel del insikt i skattebehandlingen för digitala tillgångar men det finns definitivt fortfarande luckor.

Tekniken för distribuerad reskontra ger upphov till nya och unika ekonomiska arrangemang som inte passar in helt i skattelagstiftningen, vilket innebär att beslutsfattare fortfarande behöver gå in och bestämma vilken rätt skattebehandling ska vara.

Finansdepartementet släppte nyligen sin förklaring av intäktsförslagen som finns i Biden-administrationens budgetplan för nästa räkenskapsår. Dessa förslag berörde några digitala tillgångsposter som är inriktade på att fylla några av dessa luckor och föra skattebehandlingen av digitala tillgångar tydligare i linje med andra finansiella instrument.

Det inkluderade också förslag som skulle underlätta USA:s förmåga att arbeta med fördragspartner om att dela information om digitala tillgångar, vilket sannolikt är en fördel med tanke på ekosystemets internationella verksamhet.

IZ: Hur står sig USA:s kryptoskattelagar jämfört med andra länder? Skulle du beskriva det som skattevänligt?

MF: Det beror verkligen på. I USA beskattas digitala tillgångar på samma sätt som alla andra fastigheter så det finns egentligen ingen ansträngning från regeringens sida för att behandla dem mer eller mindre fördelaktigt än andra typer av egendom.

Andra länder har ett liknande tillvägagångssätt. Men det finns några länder som gör riktade ansträngningar för att behandla digitala tillgångar mer gynnsamt för skatteändamål eller mindre gynnsamt.

I slutändan ligger USA förmodligen i mitten, och använder ett tillvägagångssätt som är inriktat på att anpassa skattebehandlingen av digitala tillgångar så att den överensstämmer med andra liknande typer av egendom.

IZ: Har du någon aning om hur stor andel av amerikanska kryptoanvändare som undviker att betala skatt?

MF: Det har varit vår erfarenhet att det handlar mindre om att människor försöker undvika skatter och att en faktor som orsakar skattefel i det digitala tillgångsutrymmet helt enkelt är den administrativa svårigheten att dela in skatter korrekt.

För närvarande är uppgifterna som är tillgängliga för individer för användning vid deklaration av sina skatter ofta svåra att tolka och ibland inte fullständiga. Detta gör det verkligen svårt att faktiskt lämna in skattedeklarationer korrekt.

Det är det vi på TaxBit arbetar för att lösa – till en början genom mjukvara riktad till enskilda skattebetalare, men nu med mjukvara riktad mot börser och plattformar så att de kan ge sina kunder bättre information som är lättare att förstå.

IZ: Tror du att det kommer att bli fler förändringar framöver för krypto i skatt, särskilt i ljuset av den senaste regelbundenhet vi har sett (som BUSD-avstängningen och flera SEC-straff på stora företag)?

MF: Vi tror att det kommer att fortsätta att ske en utveckling av skattebehandlingen av digitala tillgångar. När kongressen fortsätter att få en bättre förståelse av ekosystemet och var svårigheterna finns, kommer de sannolikt att vidta åtgärder för att förfina skattebehandlingen på ett eller annat sätt.