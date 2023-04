Priset på Conflux ( CFX/USD ) fick ett hausseartat utbrott på tisdagen då en munter stämning uppslukade kryptovalutaindustrin. CFX, dess token, hoppade till en högsta nivå på $0,4452, den högsta nivån sedan den 29 mars. Det har skjutit i höjden med mer än 1 975 % sedan januari, vilket gör det till ett av de bäst presterande mynten i branschen.

Binance för att stödja mainnet-integration

Conflux har gjort bra ifrån sig de senaste månaderna då investerare hejar på nätverkets tillväxt. Den viktigaste nyheten var att utvecklarna nådde en överenskommelse med China Telecom, en gigant med miljontals användare.

Partnerskapet kommer att se företaget omfamna Conflux för sina blockchain-produkter, inklusive ett kommande sim-kort. Vidare samarbetade Conflux med Kinas version av Instagram, som vi skrev här.

Conflux har också nått flera partnerskap under de senaste månaderna. På måndagen nådde utvecklarna ett avtal med Samurai, en utvecklare av blockchain-aktiverade spel. Spelare spelar rollen som samurais i spelet och rekryterar sina generaler för att förgöra sina fiender.

Förra veckan meddelade utvecklarna att de skulle distribuera Uniswap V3. Denna nya utveckling kommer att ge incitament som att skapa likviditetspooler för CFX/USDT- och CFX/BTC-par.

Den främsta anledningen till att Conflux-priset hoppar på tisdag är att Binance meddelade att de kommer att stödja mainnet-integration. Detta innebär att efter att migreringen är klar kommer Binance att stödja insättningar och uttag för CFX-token. Dessa uttag kommer att ske genom Conflux eSpace, Conflux Core Space och BEP 20.

https://twitter.com/Conflux_Network/status/1645629502708383744

Viktigast av allt, Conflux-priset hoppade på grund av dess nära korrelation med Bitcoin. Bitcoin hoppade över motståndsnivån på $30 000, vilket signalerar att det fortfarande finns köpare på marknaden.

Konfluxprisprognos

CFX-diagram av TradingView

4H-diagrammet visar att CFX-priset har varit i en stark hausseartad trend de senaste dagarna. Den steg till den viktiga motståndspunkten på $0,4433, den högsta punkten den 30 mars. Conflux har lyckats ta sig över 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden. Den steg också över nyckelmotståndet på $0,4070, den högsta nivån den 5 april.

Conflux hoppade också över den överköpta nivån. Därför kommer token sannolikt att fortsätta att skjuta i höjden när köpare siktar på nästa viktiga motståndspunkt på 0,4860 $, den högsta hittills i år. Detta pris är ~13% över den nuvarande nivån.