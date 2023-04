Aktiekursen på AMTD Idea (NYSE: AMTD) steg kraftigt den här veckan då en kortpressning inträffade före de kommande vinsterna. Aktien hoppade till en topp på 1,70 $, den högsta punkten sedan den 10 februari. På samma sätt steg AMTD Digital-aktien med över 22% på tisdagen och stängde på 8,10 $.

AMTD vs HKD aktier

Kort squeeze före intäkterna

AMTD är ett Hong Kong-baserat företag som blev populärt 2022 efter att det blev noterat i USA. Vid den tiden gick aktien paraboliskt, vilket ökade börsvärdet till över 200 miljarder dollar, vilket gjorde den större än Goldman Sachs. På sin topp var det den femte största finanskoncernen i världen trots dess försumbara ekonomiska resultat, som vi skrev här.

Det fanns flera teorier för denna ökning. Vissa analytiker hävdade att rallyt berodde på marknadsmanipulation med tanke på att AMTD är ett Hong Kong-baserat företag. Som sådan finns det en möjlighet att många investerare och insiders bara pumpade aktien. Andra analytiker pekade på det faktum att vissa handlare förväxlade det med AMD, det gigantiska halvledarföretaget.

AMTD har en komplex och förvirrande affärsstruktur. Först är det AMTD Group, som är ett investeringsbolag baserat i Hong Kong. AMTD Group har en andel på 90 % i AMTD Idea, ett företag som investerar i kinesiska företag. Sedan har AMTD Idea en andel på 905 i AMTD Digital.

Som väntat föll AMTD-aktien kraftigt efter det inledande rallyt då de första köparna dumpade aktien. Idag är företaget värderat till över 2,9 miljarder dollar. AMTD Digital, som är en storägare av AMTD Idea, har ett börsvärde på över 1,3 miljarder dollar.

Det är inte klart varför både AMTD- och HKD-aktier hoppade den här veckan. En trolig anledning är att AMTD Idea kommer att publicera sina finansiella resultat den 18 april. Som sådan förväntar sig analytiker att företagets verksamhet gick bra när Hongkongs återöppning fortsatte.

De senaste resultaten var bättre än väntat. Företagets intäkter kom in på 55,41 miljoner dollar, vilket var ~17 miljoner dollar högre än väntat. Dess vinst per aktie var 37 cent, 15 cent högre än vad analytikerna förväntade sig.

Är det säkert att köpa AMTD- och HKD-aktier?

En av Warren Buffetts investeringsregler är att alltid investera i företag som du förstår. Du måste känna till produkterna som ett företag säljer och hur det tjänar pengar. Du måste också lita på ett företags ekonomiska resultat.

För AMTD och HKD är det svårt att förstå karaktären hos dessa företag och hur de tjänar pengar i första hand.

Precis som andra kinesiska företag är det alltid omöjligt att lita på deras böcker. Faktum är att de senaste resultaten som företaget publicerade var oreviderade, vilket gör dem lite svåra att smälta.

Därför, trots den korta klämman, skulle det vara svårt att rekommendera att investera i AMTD Idea och AMTD Digital. De är båda högrisktillgångar som handlas tunt.