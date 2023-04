handlas upp i morse efter att US Bureau of Labor Statistics bekräftat att inflationen fortsatte att svalna förra månaden.

Marknadstekniker reagerar på KPI-utskriften

På årsbasis steg konsumentpriserna med 5,0 % i mars jämfört med 5,1 % som ekonomer hade förutspått. Craig Johnson – Chief Market Technician på Piper Sandler reagerade på uppgifterna idag:

I slutet av året ser han till och med möjligheten att jämförelseindexet når nivån 4 625 som representerar en uppsida på cirka 11 % härifrån.

För månaden steg konsumentprisindex 0,1 % i mars jämfört med 0,2 % förväntat.

Feds räntehöjningar fungerar verkligen

Kärn-KPI (exklusive mat och energi), på tisdagen, rapporterades upp 5,6 % jämfört med förra året och 0,4 % månad över månad, båda i linje med förväntningarna.

Enkelt uttryckt tyder dagens data på att inflationen fortfarande ligger långt över målet på 2,0 %, men Feds räntehöjningar resulterar åtminstone i fortsatt inbromsning. På CNBC:s ” Worldwide Exchange ” tillade Johnson:

Den amerikanska centralbankens centralbank är planerad till sitt nästa policymöte i början av maj. För året är aktiemarknaden upp med 8,0 % i skrivande stund.