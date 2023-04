Efter ett lyckat förköp har Metacade (MCADE) nu noterats på den decentraliserade börsen Uniswap. Spelplattformen samlade in över 16 miljoner dollar under förköpet, som avslutades nyligen, vilket visar investerares intresse för gamefi-ekosystemet.

Noteringen på Uniswap var den första och skedde den 6 april. Fler noteringar, inklusive på centraliserade börser, förväntas denna månad. Den 16 april kommer användare av den populära kryptobörsen Bitmart att ha tillgång till MCADE. I veckan som slutar 30 april kommer tokenen att listas på MEXC. Fler listningar kommer att följa under året, vilket banar väg för investerare att få tillgång till tokenen och pressa priset högre.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Web 3.0-spel ska ersätta traditionellt spel, med 68,9% CAGR

Blockkedje-spel blir populära tack vare deras enkla åtkomst och olika sätt för spelare att tjäna pengar. De senaste rapporterna visar att denna sektor kommer att nå en intäkt på 1 020 miljarder dollar år 2032, vilket motsvarar en tillväxt på 68,9%. Blockkedje-spel värderades endast till 5,41 miljarder dollar 2022.

Förutom enkel åtkomst och intäkter, säger experter att utsikterna för realtidsägande gör blockkedjebaserade spel populära. De olika formerna av ägande, såsom NFT och gamefi-baserade tokens, gör att spelare kan njuta av unika fördelar som saknas i det traditionella spelsegmentet.

Experter tror att blockkedje-baserade spel kommer att ersätta sina traditionella motsvarigheter med de senaste speltrenderna och den förväntade tillväxten. Det oundvikliga i förändringen har visat sig genom att ökade investeringar och nya spelplattformar ansluter sig till sektorn. Som sådana kan arkadprojekt vara värdiga investeringar för individer som ser in i spelindustrins framtid.

Metacade, ett projekt med unikt värdeerbjudande

Möjligheten för spelsektorn är utom tvivel. Plattformar som Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox och andra har fått framträdande plats tack vare kvalitetserbjudanden i Web 3.0. Metacade är inte bara en nybörjare i detta utrymme. De erbjuder ett unikt värdeerbjudande, vilket förklarar varför investerarnas efterfrågan har varit hög.

Metacade är en arkadliknande Web 3.0-spelplattform. Till skillnad från sina kamrater erbjuder Metacade olika och spännande sätt att tjäna pengar. Investerare kan satsa den inhemska tokenen MCADE, delta i prisdragningar och tjäna genom tävlingar i spelet genom Compete2Earn. Create2Earn är ett annat initiativ som belönar användare för att de bidrar till communitynavet, inklusive att generera spelrecensioner och engagera sig i peer-inlägg. Det finns också Work2Earn-möjligheter genom spelningsjobb som publiceras på plattformen.

Metacade erbjuder med andra ord mer än en spelupplevelse, vilket ger de en häckning gentemot sina föregångare. De är också community-drivet, och i framtiden söker de en DAO-liknande struktur som kommer att ge sina användare en större roll i styrningen.

Den förväntade tillväxten inom blockkedje-spel gör Metacade till en topputmanare för framgång. Plattformen har verkliga användningsområden och en redan existerande gemenskap av spelentusiaster, investerare och partners. Det gör Metacade till en plattform att titta på under det kommande decenniet när Web 3.0-spel tar fart.

Är Metacade värt att köpa nu?

Metacade avslutade precis sitt förköp och har en första notering på Uniswap DEX. Som sådan har dess tillgänglighet för handel begränsats på något sätt. Det betyder att potentialen för MCADE bara märks när den går in på större börser. De första planerna är att få MCADE till upp till 5 toppbörser.

Från historien når nylanserade tokens nya nivåer när de väl är listade på större börser. Det är då de blir tillgängliga för många investerare och samlar starka likviditeter. Som sådan kan MCADE få ett attraktivt pris nu när det bara är tillgängligt på en enda börs, Uniswap. Sammanfallande med tillväxten inom gamefi-sektorn kan MCADE bli en 100x investering under de kommande åren.

Vår konservativa prognos är att myntet kan stiga 10x till 2024 när det noteras på ett par börser. Att investera i Metacade tillåter också deltagande i en spännande arkadplattform med flera intäktsmöjligheter.