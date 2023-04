Ethereum prisprognos och konsekvenserna för AltSignals (ASI)

Ethereum-priset gick paraboliskt på fredagen när den näst största kryptovalutan i världen sköt i höjden till den högsta nivån sedan maj förra året. Den sköt i höjden till $2 137, vilket var ~143% över sin lägsta nivå 2022. Detta är ett tecken på att den rasande tjuren i kryptoindustrin har återvänt med tanke på att Bitcoin också har hoppat över $30 500. Så, vad betyder detta för AltSignals (ASI)?

Ethereum-vinster efter Shapella-uppgradering

Den största kryptonyheten i veckan var aktiveringen av Ethereums Shapella-uppgradering. Denna uppgradering var den största händelsen i Ethereums historia sedan sammanslagningen skedde i september förra året. Det tillät helt enkelt Ethereum-spelare att ta ut sina mynt.

Innan uppgraderingen skedde var konsensussynen bland analytiker att Ethereum-priset skulle dra tillbaka kraftigt när fler mynt kom till marknaden. Detta var dock inte fallet, eftersom Ethereum-priset har fortsatt att skjuta i höjden de senaste dagarna.

Detta rally hände mest på grund av de pågående makrohändelserna. Data som publicerades på onsdagen visade att USA:s inflation sjönk från 6% i februari till 5% i mars i år, den lägsta den har varit sedan 2021. Den har sjunkit under de senaste 8 månaderna i rad.

Därför tror analytiker att Federal Reserve kommer att börja pivotera under de kommande månaderna med tanke på att ekonomin saktar in. Förra veckan visade data från både S&P Global och ISM att landets PMI:er för tillverkning och icke-tillverkning sjönk i mars.

Ytterligare data visade att lönerna i USA fortsatte att sjunka trots att arbetslösheten sjönk till den lägsta nivån på mer än 50 år. Därför finns det en sannolikhet att ekonomin tappar fart.

Fed-protokoll som publicerades denna vecka visade att vissa medlemmar föredrog att pausa räntehöjningar i mars. Banken signalerade också att ekonomin sannolikt skulle gå in i en recession senare i år på grund av den senaste bankkrisen.

Inom krypto och aktier tenderar dåliga nyheter att vara goda nyheter eftersom det betyder att Fed kommer att vara stödjande. Som ni minns hände kryptorallyt 2021 vid en tidpunkt då Fed lättade aggressivt.

Ethereum prisprognos

Det dagliga diagrammet visar att ETH-priset har varit i en stark hausseartad trend de senaste dagarna. Längs vägen rörde sig den över den viktiga motståndspunkten på $2 040, den högsta punkten i augusti förra året. Det bildade ett gyllene korsmönster i mars när 200-dagars och 50-dagars glidande medelvärden gjorde en crossover.

Myntet har också hoppat över Fibonacci Retracement-nivån på 23,6%. Därför finns det en sannolikhet att myntet kommer att fortsätta stiga när köpare siktar på nästa psykologiska nivå på $3 000.

Implikationer för Altsignals (ASI)

Den rasande tjurens återkomst på kryptomarknaden är goda nyheter för nya och kommande altcoins som Altsignals. Etablerat 2017, är AltCoins ett ledande företag som tillhandahåller kryptovalutor, Binance-terminer och valutasignaler. Den har ett bra rykte, vilket framgår av dess TrustPilot-recensioner.

Utvecklarna försöker nu utöka plattformen genom att integrera artificiell intelligens-teknologi. Som en del av denna utveckling erbjuder de en token-försäljning som kommer att dra nytta av teknologier som maskininlärning, prediktiv modellering och naturlig språkbehandling. Den nya AI-stacken i plattformen är känd som ActualizeAI.

ASI-tokenförsäljningen går bra eftersom utvecklarna redan har sålt tokens värda över $545k. I min senaste artikel om AltSignals hade de precis samlat in cirka $400 000 av sitt mål på $1,08 miljoner tokens.

Därför, med varje token som säljs för $0,015, verkar ASI som ett billigt sätt att rida på den artificiella intelligensvågen och kryptorallyt.

Det finns flera anledningar till att investera i AltSignals. För det första befinner sig kryptovalutor i en tjurfart som kan se dem nå sina rekord genom tiderna. Om detta händer kommer de flesta tokens sannolikt också att studsa tillbaka. För det andra är AltSignals redan ett lönsamt företag med ett levande community som tar emot plattformens signaler.

För det tredje innehåller det konceptet AI, som växer snabbt efter framgången med ChatGPT. Slutligen är ASI för billigt och det finns en möjlighet att priset kommer att gå vertikalt när det noteras på börser. Du kan ta del av AltSignals förköp här.