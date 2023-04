Alphabet Inc ( NASDAQ: GOOGL ) handlas ned idag efter en New York Times- rapport om att Samsung överväger att byta från Google till “Bing” som standardsökmotor på sina smartphones.

Här är vad det betyder för Google

Om Samsung verkligen går vidare med en sådan förändring, kan det innebära en intäktspåverkan på cirka 3,0 miljarder dollar för Google.

Microsoft Bing har vunnit popularitet under de senaste månaderna efter att teknikgiganten tecknat ett avtal på flera miljarder dollar med OpenAI och integrerat ChatGPT-teknik i sin sökmotor.

Det är dock ännu inte klart om MSFT skulle gå med på att betala samma pris för ett sådant partnerskap med Samsung som Google gör, särskilt eftersom sökning och reklam inte är dess primära inkomstkälla.

Icke desto mindre väcker dagens utveckling farhågor om att Apple så småningom kan vända ryggen åt Google också, vilket skulle bli en betydligt större hit för den senares intäkter.

Analytiker reagerar på NY Times-rapporten

Den nämnda rapporten upprepade att Google tävlar om att inte bara uppgradera sin befintliga sökmotor med nya AI-funktioner utan också bygga en helt ny sökmotor som drivs av artificiell intelligens.

Men “Bard” – företagets paniksvar på ChatGPT-aktiverade Bing har hittills misslyckats med att sörja investerare ( läs mer ). För det ändamålet sa Atlantic Equities analytiker James Cordwell på måndagen:

Investerare oroar sig för att Google har blivit en lat monopolist i sökningar och utvecklingen under de senaste månaderna har fungerat som en väckarklocka.

Han ser kostnader relaterade till att konkurrera med AI-drivna Microsoft Bing som en annan utmaning för Google. Cordwell har ändå en “överviktig” rating på Google-aktien som är upp 18% för året när det skrivs.