Mark Mahaney är hausse på Netflix-aktien trots nedslående utsikter

Aktierna i Netflix Inc ( NASDAQ: NFLX ) sjönk först men återhämtade sig sedan helt under långa timmar även om streamingjätten gav en nedslående vägledning för sitt nuvarande kvartal.

Här är vad Netflix förväntar sig för andra kvartalet

Massmediaföretaget förutspår nu en årlig tillväxt på 3,4 % av sina intäkter under andra kvartalet till 8,24 miljarder USD på 2,84 USD i vinst per aktie. I jämförelse låg analytikerna på 8,5 miljarder dollar respektive 3,07 dollar per aktie.

Valuta motvind, tillade den, kommer också att resultera i en 100 räntepunkters rörelsemarginal detta kvartal. Men inget av det var tillräckligt för att göra Mark Mahaney (Evercore ISI) mindre hausse på Netflix-aktien.

Vår gissning är att du kommer att se en ökning i churn när de rullar ut [lösenordsdelning] globalt. Men med tiden kommer de att anmäla sig. Det gör oss positiva på Netflix – och vår nordstjärna är den här reklammöjligheten de står inför.

Hittills i år har Netflix-aktien stigit med 13 % vid skrivandet.

Mahaney säger att subs vägledning är hausse

Under sitt första finansiella kvartal lade Netflix till 1,75 miljoner nya nettoprenumeranter jämfört med cirka 2,25 miljoner förväntat.

Vad som gjorde det värre var utsikterna för Q2. Det Nasdaq-noterade företaget förväntar sig att betalda nettotillskott förblir sekventiellt oförändrade – långt under konsensusprognosen på 3,7 miljoner. Men på CNBC:s ” Closing Bell: Overtime “, noterade Mahaney:

Jag tycker att subs vägledning är relativt konstruktiv. Junikvartalet är alltid det svagaste. Så om de kan behålla liknande subtillägg som de gjorde i mars kvartalet trots churn relaterad till lösenordsdelning, tycker jag att det är blygsamt hausse.

Netflix bekräftade idag att de kommer att lansera “betald delning” i USA detta kvartal.

Är Netflix aktie värd att köpa?

På plussidan ser Netflix nu minst 3,5 miljarder dollar i fritt kassaflöde i år, enligt resultatpressmeddelandet. Dess tidigare guidning var endast för 3,0 miljarder dollar. Evercores Mahaney diskuterade betald delning och en billigare annonsstödd nivå ytterligare:

Netflix löste det stora problemet det stod inför under ett år. Den tog ut ett premiumpris. Detta får dem ur det. De kan göra det samtidigt som de höjer ARPU. Det ser man sällan. Det är därför folk kommer att köpa någon större svaghet i aktien.

Hans “outperform”-betyg på Netflix-aktier är kopplat till ett prismål på 400 $ som antyder en uppsida på cirka 20 % härifrån.

Anmärkningsvärda siffror i Netflix Q1-resultatrapport

Tjänade 1,31 miljarder dollar jämfört med 1,60 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie sjönk också från $3,53 till $2,88

Intäkterna ökade med 3,7 % från året innan till 8,16 miljarder dollar

Konsensus var 2,86 dollar per andel på 8,18 miljarder dollar i intäkter

Spenderade 400 miljoner dollar för att återköpa 1,2 miljoner aktier