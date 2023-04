Varför markeras Cartesi (CTSI) med tvåsiffriga siffror mitt i en bredare marknadskorrigering?

I vad som ser ut som ett får i en pool av hyenor, har Cartesi (CTSI) upprätthållit en stark hausseartad trend även när den bredare kryptomarknaden fick en hit mitt i massiva försäljningar.

Cartesi-priset har stigit med nästan 19% medan tungviktare för kryptovaluta som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) sjönk med 3,65% respektive 6,07%.

Vad är Carthesis?

Cartesi är ett blockchain-applikationsspecifikt exekveringslager för sammanslagningar som använder en Linux-runtime. Dess virtuella RISC-V-maskin tillåter utvecklare att importera årtionden av öppen källkod till sina blockkedjeapplikationer och bygga decentraliserade applikationer med hjälp av deras favoritbibliotek, kompilatorer och andra tidsbeprövade verktyg med öppen källkod.

Cartesi Rollups kan distribueras som ett lager 2 på Ethereum blockchain och som lager 3 på blockchains som Optimism, Arbitrum och zkEVM.

Cartesis ursprungliga token kallas CTSI och den är utformad för att fungera som en länk mellan protokollstyrning och ge ytterligare bekvämlighet och aktualitet till Cartesi DApps. Dess primära funktion är Cartesis ekosystemstyrning

Varför stiger priset på Cartesi (CTSI)?

Cartesi utfärdade sin ekosystemuppdatering för 2023 för sju dagar sedan och gav en kort sammanfattning av vad som har hänt när communityn med Cartesi Rollups närmar sig ett mainnet-färdigt stadium.

Tidigare i år lanserade Cartesi också sitt Community Grants Program (CGP), ett community-drivet pilotprogram för att utöka nätverket av bidragsgivare som bygger Cartesis ekosystem. Som ett uppsving för CTSI-tokenanvändningen ger CPG de som satsar på CTSI en aktiv styrande roll vid tilldelning av bidragsprogramfinansiering.

CPG har 1 miljon dollar tillgängliga medel för att finansiera projekt 2023, vilket innebär att utvecklare som söker finansiering skickar in sina ansökningar.

Det finns flera program som drivs av samhällsstyrning på rad för lansering som förberedelse för lanseringen av ett Mainnet för Cartesi DApps. Dessa program inkluderar Honeypot DApp och mainnet-färdiga meddelanden för Cartesi Rollups, Ecosystem Incentives Program, Experimental DApps, Hackathons och Technical Workshops.

Hypen som skapats av de kommande programmen är den mest sannolika orsaken bakom den konsekventa CTSI-prisuppgången sedan början av veckan.

Cartesi-priset har gått upp med över 91% under de senaste sju dagarna enligt data från CoinCecko.