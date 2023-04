4 kontrariska skäl att vara hausse på den amerikanska aktiemarknaden

Ingen investerare gillar aktier under tider då centralbanken stramar åt finansiella villkor. Federal Reserve i USA inledde en av de brantaste åtstramningscyklerna i sin historia för att bekämpa inflationen.

Trots aggressiva vandringar är Fed förmodligen inte klar med att höja räntorna. Den här veckan sa St Louis Federal Reserve Banks president James Bullard att han föredrar fler räntehöjningar och att en lågkonjunktur är osannolik.

Som sådan är det vettigt att vara baisseartade aktier. Men ur ett kontrariskt perspektiv kan det här vara ett bra tillfälle att göra tvärtom – att köpa aktier. Här är fyra anledningar till att vara hausse på den amerikanska aktiemarknaden:

• Korta nettopositioner i S&P 500 e-mini-terminerna har nått den högsta sedan 2011

• Investerares allokering till aktier i förhållande till obligationer har sjunkit mest sedan 2008

• 95 % av investerarna förväntar sig att aktierna ska vara lägre vid årsskiftet

• Prisåtgärder gynnar fler vinster framåt

Korta nettopositioner i S&P 500 e-mini-terminerna har nått den högsta sedan 2011

Till att börja med är det korta intresset för S&P 500 e-mini-terminerna det högsta på mer än ett decennium. Den extrema baisseartade känslan gynnar en kontrarisk marknadsrörelse på dessa nivåer.

Investerarnas allokering till aktier i förhållande till obligationer har sjunkit mest sedan 2008

Investerare flyr från riskfyllda tillgångar. Enligt Bank of America Global Fund Manager Survey allokerar investerare mer medel till obligationer än till aktier till ytterligheter som inte setts sedan den stora finanskrisen 2008-2009.

95 % av investerarna förväntar sig att aktierna kommer att vara lägre vid årsskiftet

En annan undersökning, denna gång från JP Morgans Strategic Research-team, visar att ingen är ute efter en stark resten av året för den amerikanska aktiemarknaden. Faktum är att 95 % av investerarna tror motsatsen.

Dessutom har CNBC All-American Economic Survey aldrig visat en så dyster bild av den amerikanska ekonomin. Nästan 70 % av befolkningen har en negativ syn på ekonomin.

Prisåtgärder gynnar fler vinster framåt

Slutligen, prisåtgärder gynnar fler uppgångar, vilket återspeglas av S&P 500-indexet, som inte gjorde ett nytt 52-veckors lägsta under de senaste sex månaderna efter en björnmarknad. Historiskt sett är detta en hausseartad utveckling, med stora chanser till fler vinster framåt.

Sammanfattningsvis, medan sentimentet är baisse, kan kontrarister hitta möjligheter på nuvarande marknadsnivå. Naturligtvis beror det mycket på hur mycket av Feds åtstramning som redan är prissatt. Ändå gynnar historien mer uppåt främst på grund av det negativa sentimentet bland befolkningen och investerarna.