Atlassian (TEAM) aktiekurs är i riskzonen eftersom co-VDs dumpar aktier

Atlassian ( NASDAQ: TEAM ) aktiekurs har rört sig i sidled under de senaste dagarna när investerare väntar på nästa katalysator. Aktierna handlades på 159,52 dollar på torsdagen, där de har varit de senaste dagarna. Detta pris ligger cirka 43 % över den lägsta punkten 2022.

Gör vad de säger inte vad de gör

Jag tror starkt på idén om att tro på vad människor gör och inte vad de säger. Det gäller även inom finansbranschen, där jag är mycket uppmärksam på vad företagsinsiders gör. Ett bra exempel på detta är Silicon Valley Bank (SVB), där chefer pratade mycket om styrkan i verksamheten samtidigt som de dumpade aktier.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Samma situation händer hos Atlassian, moderbolaget till Jira och Trello. Företaget tillhandahåller arbetsledningstjänster som uppmuntrar samarbete inom team. Sammanlagt betjänar den tusentals företag internationellt.

Därför går Atlassian, med företagets chefer, bra ifrån sig och växer sin marknadsandel. För att backa upp detta meddelade företaget nyligen att det kommer att återköpa 1 miljard dollar av sina aktier. Medan vd Michael Brookes pratade om sin verksamhet sa:

“Vi upprätthåller en otrolig hausseartad ställning i vår position inom Work Management-området. Trello fortsätter att vara ett monster. Confluence fortsätter att växa riktigt, riktigt starkt.”

Co-VD Scott Farquhar sa :

“Vi är stolta över allt vi har åstadkommit under ännu ett oförutsägbart år. 2023 kommer att handla om att hjälpa våra kunder att navigera i dessa utmanande tider, absorbera de makrodrivna effekterna på vår verksamhet och bereda Atlassian för långsiktig framgång.”

Insiders dumpar lager

Verkligheten är dock att företagets högsta ledning, inklusive de medvd:arna, aktivt dumpar aktierna. Enligt Barchart har insiders sålt 4,4 miljoner aktier under de senaste 12 månaderna och 2,1 miljoner under de senaste sex månaderna. De har dumpat 1 miljon dollar under de senaste tre månaderna.

Om man går till den nuvarande TEAM-aktiekursen på $162 betyder det att de har sålt aktier värda över $712 miljoner. Det viktigaste är att ingen insider har köpt aktier under de senaste två månaderna. En sammanfattning av de senaste insiderförsäljningarna visas nedan. Som du kan se accelererar försäljningstrenden.

Det är också värt att notera att huvudsäljarna är Scott Farquhar och Michael Brookes som är företagets medvd och medgrundare.

Därför anser jag att insiders bör undvika att investera i Atlassian på grund av den pågående insiderförsäljningen. Om de var säkra skulle de köpa aktien när företaget genomför sitt återköp på 1 miljard dollar. En sannolik anledning till denna försäljning är att de förväntar sig att dess affärstillväxt kommer att fortsätta att avta på kort sikt.