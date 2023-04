FRC aktiekursprognos: 24 april kommer att vara nyckeln för First Republic Bank

First Republic Bank ( NYSE: FRC ) aktiekurs är oälskad och oönskad eftersom investerare oroar sig för företagets framtid. Aktierna har rört sig i sidled nära sin lägsta nivå i år då investerare väntar på mer data. De har tappat över 90 % av sitt värde den här veckan.

Ljus i slutet av tunneln?

En av de bästa banknyheterna denna vecka kom från Western Alliance Bank, som sågs som ett högriskföretag efter kollapsen av SVB och Signature Bank. I sina ekonomiska resultat sa företaget att kunderna flyttade tillbaka. Dess insättningar ökade med över 3 miljarder dollar under de senaste veckorna, vilket betyder att den har återvunnit cirka 40 % av vad den förlorade.

Dessa resultat bådar gott för andra regionala banker, inklusive First Republic Bank. De betyder att förtroendet har börjat flytta in till dessa banker, tack vare garantin från den federala regeringen att den kommer att garantera insättningar.

Nästa nyckelkatalysator för FRC-aktien kommer ut den 24 april, då företaget kommer att publicera sina finansiella resultat. Analytiker tror att företaget kommer att säga att de totala insättningarna sjönk med över 74 miljarder dollar under första kvartalet. Denna nedgång kommer att kompenseras av insättningar på 30 miljarder dollar från stora amerikanska banker som JP Morgan och Citigroup.

Analytiker har nedgraderat sina First Republic Bank-estimat. Under de senaste 90 dagarna har 9 analytiker nedgraderat sin EPS-estimat. De förväntar sig nu att företagets första kvartals vinst per aktie kommer in på 0,51 USD medan dess intäkter kommer att bli 1,13 miljarder USD.

https://www.youtube.com/watch?v=BMmQjO6nMaA

Är FRC aktiekurs för billig?

FRC-diagram av TradingView

Att First Republic är en riskabel bank är ingen nyhet. Alla vet det, vilket förklarar varför aktierna har fallit till mindre än 15 dollar. Därför är frågan om aktien har någon chans att studsa tillbaka de närmaste dagarna.

Jag tror att FRC-verksamheten kommer att gå igenom år av avmattning när den anpassar sig till det nya normala. Jag har också oro över bolagets obligationsinnehav och dess framtida lönsamhet.

Efter att ha gjort en risk/reward-analys har jag dock kommit fram till att det är en bra aktie att köpa på nuvarande nivå. Men på grund av de övergripande riskerna bör denna position vara liten, eftersom den största risken är att den kan misslyckas.

Det hausseartade fallet är att bolaget har sagt att utflödena har avtagit den senaste tiden och att intäkts- och lönsamhetssvagheten redan har prisats in. Det faktum att bolaget har ställt in sin föredragna utdelning är redan känt. Som sådan har dessa resultat redan prissatts.

Därför tror jag att aktierna kommer att stiga till nästa viktiga motståndspunkt vid $20 efter att de publicerat sina finansiella resultat på måndag.