HiFi Finance-priset hoppar med 70 % efter dess NFT-säkerhetsstatusuppdatering

HiFi Finance-priset har överraskat en majoritet av kryptohandlare idag efter att ha hoppat 70% vid presstillfället och fortfarande går. HIFI, den infödda symbolen för det decentraliserade finansprotokollet HiFi Finance, är bland dagens toppvinster då det globala marknadsvärdet för kryptomarknaden har sjunkit med 2,97 %.

Huvudorsaken till dagens HIFI-prisstegring är NFT-säkerhetsstatusuppdateringen som HiFi Finance gjorde idag.

Vad är HiFi Finance?

För dem som det är första gången de stöter på HiFi Finance är det ett DeFi-protokoll som tillåter användare att låna ut och låna kryptovalutor till en fast ränta. Det var ursprungligen känt som Mainframe när det lanserades 2017. Mainframe började som ett decentraliserat kommunikationslager för Web3 innan det svängdes till Decentralized Finance och ändrades till HiFi i början av 2020.

Den använder en Automated Market Maker-modell (AMM) där användare tillhandahåller tokens till likviditetspooler och sedan ställer en algoritm in räntan baserat på utbud och efterfrågan.

Likviditetsleverantörerna som tillhandahåller likviditet (tokens) till likviditetspoolerna tjänar belöningar samtidigt som de möjliggör peer-to-peer (P2P) utlåning och upplåning.

Förutom att tillhandahålla likviditet, upplåning och utlåning kan användare också delta i HiFi Governance där användare använder HIFI-token för att rösta om förslag genom att satsa token. Delegaternas rösträtt justeras automatiskt beroende på mängden insatta HIFI-tokens.

HiFi Finance NFT-säkerhetsstatusuppdatering

HiFi Finance meddelade nyligen att de arbetar med att möjliggöra NFTs som säkerhet och dagens inlägg på deras hemsida belyste hur långt de är med sitt projekt att tillåta användare att låna mot NFTs.

I blogginlägget säger HiFi Finance-teamet:

“Vårt senaste blogginlägg introducerar Pooled NFT v2 och diskuterar hur det löser de fastnade NFT:erna i den nuvarande versionen. V2 kommer att lägga till behörigheter och hanterar elegant detta kantfodral. Vårt team kan ta bort den sista NFT, sälja den och fördela intäkterna till innehavarna av pooltoken pro rata.”

De fortsatte dock med att konstatera att även om det var tekniskt möjligt att tillåta lån mot NFT för tillfället, har de “valt att vänta tills den nya versionen av Pooled NFT går live innan de gör det.”

De sa också att de “vill undvika att skapa ytterligare incitament för att lägga till samlingar till v1 av Pooled NFT. Att hantera en migration med aktiv upplåning splittrar dessutom likviditeten i onödan och överkomplicerar uppgraderings- och migreringsprocessen för poolade NFT:er.”

När teamet är färdigt med det smarta kontraktet och front-end-arbetet kommer de att fortsätta med ett förslag om att lägga till poolade NFTs som säkerhet för delegaterna att rösta.