BUD-aktiekurs: AB InBev förbereder sig för en ny flytt på 27 miljarder dollar

AB Inbev (NYSE: BUD) aktie har varit i rampljuset denna månad då oron för företagets marknadsföring kvarstår. Som jag skrev här har företaget blivit ogillat av både konservativa och liberaler efter sina Dylan Mulvaney-annonser . I den här artikeln kommer jag att förklara varför denna kontrovers sannolikt räddade Anheuser-Busch.

Bojkotter fungerar aldrig

Konservativa har uppmanat sina kunder att bojkotta AB InBev för att bojkotta företagets produkter för att de gått vakna och grävt efter ESG-aktivister. Å andra sidan är liberaler besvikna på företaget efter att det gått ut med en ursäkt.

Som ett resultat av detta har vissa investerare varit oroliga över effekterna av dessa bojkotter för företaget. Och analytiker på Evercore har identifierat Molson Coors som en viktig förmån för denna upprördhet. Historien tyder dock på att dessa bojkotter aldrig fungerar.

Det finns många exempel på detta. Till exempel, i kampanjen 2016 bad Donald Trump sina följare att bojkotta Apple. Sedan dess har Apples börsvärde växt med mer än 1 biljon dollar. På liknande sätt bad Trump sina följare att bojkotta Goya Foods 2020. I efterdyningarna steg företagets försäljning med 22 % två veckor efteråt.

Bojkotter tenderar att få ett omvänt resultat på grund av deras publicitet. AB Inbev har lockat till sig gratisannonser värda mer än en miljard dollar. Ärligt talat, jag skulle inte ha skrivit den här artikeln om det inte fanns några kontroverser i första hand.

Vidare, dessa kontroverser varar inte länge, särskilt i eran av TikTok och kortsiktiga videor. Det gör att folk snart kommer att tappa intresset för frågan. Faktum är att antalet AB InBev- och Bud Light-sökningar i Google har avdunstat.

Dylan Mulvaney räddade AB Inbev

AB Inbev aktie från TradingView

Viktigast av allt, Dylan Mulvaney-kontroversen har kommit vid en viktig tidpunkt för AB Inbev med tanke på att företaget kämpar. Den konkurrerar nu med hantverksöl, som vinner popularitet i USA. Och som en chef nyligen sa, har företaget tappat sin relevans för unga människor.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1ATjEgjcnA

AB Inbev har också att göra med ett berg av skulder som kom när de spenderade miljarder på att köpa SAB Miller. Som ett resultat har aktierna fallit med mer än 33% de senaste fem åren. Den har över 76 miljarder dollar i långfristiga skulder.

Tekniken är också hausse på BUDs aktiekurs. På det dagliga diagrammet lyckades aktierna röra sig över nyckelmotståndspunkten på $62, den högsta punkten den 12 januari. Aktierna stöds av alla glidande medelvärden och närmar sig nu nyckelmotståndet på $68.

Därför misstänker jag att aktierna kan hoppa med ca 21% från nuvarande nivå. Detta är en viktig nivå eftersom det var den högsta punkten i juli 2021. Om detta händer betyder det att företagets börsvärde kan hoppa med 27 miljarder dollar till 157 miljarder dollar.