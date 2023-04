Bloomberg pro gör en prisförutsägelse av Monero, ICP, Tron, Bitcoin på 435 miljarder dollar

Bitcoin-priset har kämpat de senaste dagarna eftersom vissa investerare börjar ta vinster efter det anmärkningsvärda rallyt vi upplevde nyligen. BTC-priset har glidit nedåt till en lägsta nivå på 28 000 $, vilket betyder att det har flyttat till en korrigering. Andra mynt som Tron, Monero, Internet Computer (ICP), IOTA och Woo Network har också rasat nyligen.

Kommer Bitcoin-priset att studsa tillbaka?

Det verkar som att vissa analytiker tror att den nuvarande korrigeringen är tillfällig och att kryptovalutor snart kommer att studsa tillbaka. I den här artikeln skrev jag att en populär kryptoanalytiker hade förutspått att BTC snart skulle hoppa till cirka $ 40 000.

I samma rapport noterade jag att Binances Changpeng Zhao hade antytt att Bitcoin skulle stiga innan nästa halveringshändelse som kommer att hända under de kommande tolv månaderna. Argumentet är att BTC tenderar att stiga innan halvering sker. Det har den gjort under de tre senaste halveringarna.

Det finns hausseartade katalysatorer för Bitcoin. För det första finns det en stor möjlighet att Federal Reserve kommer att börja pivotera snart. Förväntningarna är att Fed kommer att pausa sina räntor under sitt majmöte följt av en längre paus.

Men som vi såg under SVB- och Signature Bank-kollapsen kunde hot mot den amerikanska ekonomin komma var som helst. Som sådan, med räntorna på den högsta punkten på mer än ett decennium, kan något gå sönder utan varsel. Det kommer att få Fed att svänga, genom att antyda att den kommer att sänka räntorna i framtiden.

Bitcoin halvering som en katalysator

Den andra nyckelkatalysatorn för BTC-priset kommer att vara den halverande händelsen som kommer att hända 2024. I en anteckning sa en Bloomberg Intelligence-analytiker att Bitcoin-priset kan stiga till 50 000 $ i april nästa år. Han sa :

“Bitcoin-cykler sjunker runt 12-18 månader före halveringen och den här cykelstrukturen liknar de tidigare, även om många saker har förändrats – medan nätverket är mycket starkare, har Bitcoin aldrig uthärdat en långvarig allvarlig ekonomisk sammandragning.”

En flytt till $50 000 innebär att Bitcoin behöver hoppa med 82% från den nuvarande nivån. Ett sådant drag kommer att pressa Bitcoins börsvärde till över 967 miljarder dollar, baserat på det nuvarande cirkulerande utbudet av 19 354 418 BTC. Det betyder att Bitcoins börsvärde skulle hoppa med 435 miljarder dollar.

Noterbart tror vissa analytiker också att Bitcoin-priset kommer att hoppa till $65 000. I samma Bloomberg-rapport sa en analytiker:

“Bitcoin kan återigen nå en ny all-time high i framtiden, men det är osannolikt att se samma tillväxt som tidigare cykler på grund av ökad marknadsstorlek och konkurrens från andra digitala tillgångar.”

Mike Novogratz, grundaren av Galaxy Digital sa att han tror att BTC kan hoppa till $67 000 under de kommande månaderna. Han gjorde det uttalandet till CNBC när Bitcoin-priset passerade nyckelmotståndspunkten vid 30 000 $.

Om dessa prognoser är korrekta, betyder det att andra altcoins också kommer att vara positiva eftersom dessa mynt har en positiv korrelation med Bitcoin. I de flesta perioder stiger altcoins när Bitcoin stiger och vice versa. Detta förklarar varför de flesta av dem, inklusive IOTA, Monero och Internet Computers ICP har rasat nyligen.