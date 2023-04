Tucker Carlson slutar på Fox News: här är vad vi vet hittills

Fox Corp ( NASDAQ: FOX ) sjönk precis i minus efter ett tillkännagivande om att Tucker Carlson – dess högerorienterade värd på sändningstid lämnar Fox News omedelbart.

Är det relaterat till Dominion-processen?

Nyheten kommer bara några dagar efter att massmedieföretaget gick med på att betala nästan 800 miljoner dollar till Dominion Voting Systems för att lösa en ärekränkningsprocess.

Fox News Media och Tucker Carlson har kommit överens om att skiljas åt. Vi tackar honom för hans service till nätverket som värd och innan dess som bidragsgivare.

Fox Corp bekräftade dock inte att avgången för dess högst rankade värd verkligen var relaterad till stämningsansökan Dominion lämnade in mot kabelnätverket 2021 för falska påståenden om att dess rösthårdvara användes för att rigga presidentvalet 2020.

Hittills i år har Fox-aktien fortfarande stigit nästan 5,0 % vid skrivandet.

Carlson hade kritiserat Fox management

Carlson signalerade inte någon avsikt att lämna Fox News när han skrev på i fredags och har ännu inte kommenterat hans avgång.

En möjlig anledning till att han lämnar kan dock vara kommentarerna han gjorde mot nätverkets ledning i privata meddelanden till kollegor som dök upp i Dominion-processen, sa en anonym källa till “The Post” idag.

Allt som allt har tillkännagivandet att Tucker Carlson lämnar hittills resulterat i en hit på 690 miljoner dollar för Fox Corp.

I relaterade medianyheter skilde sig CNN också från sin långvariga värd Don Lemon på måndagen. NBCUniversals vd Jeff Shell avsattes också idag på grund av tjänstefel.