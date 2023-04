Var kan man köpa FLOKI eftersom det rider de stora marknadsnyheterna

FLOKI har idag hoppat till att bli dagens bästa vinnare som går om kryptojättar som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) som har sjunkit med 7,49% under de senaste sju dagarna respektive 12,37%.

Den plötsliga prisuppgången har överraskat en majoritet av kryptoinvesterare när de ser att de flesta kryptovalutorna inklusive stora meme-mynt som Dogecoin (DOGE) och Shiba Inu (SHIB) är i minus. Men det är inte för sent. Här är en guide om vad FLOKI är, varför priset stiger, var man kan köpa det och vad dess prisförutsägelse är.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Vad är FLOKI?

FLOKI är ett memmynt och det fungerar som en folks kryptovaluta såväl som ett nyttotoken för Flokis ekosystem. Det lanserades av fans och medlemmar av Shiba Inu (SHIB) community. Den är uppkallad efter Elon Musks Shiba Inu-hund som heter FLOKI.

Floki-communityt som ofta kallar sig “Floki Vikings” har arbetat med fyra flaggskeppsprojekt som inkluderar en NFT-spelmetavers som heter Valhalla, en svit av decentraliserade finansprodukter lanserade under paraplyet “FlokiFi”, en NFT- och handelsplats som heter FlokiPlaces, och en innehålls- och utbildningsplattform som heter Flokis universitet.

Varför är FLOKI-priset trendigt?

Det finns två stora FLOKI-nyheter som ansvarar för den nuvarande FLOKI-prisuppgången.

Den första nyheten är att Binance noterar FLOKI på sin börs. Efter noteringen kommer FLOKI initialt att paras mot USD och USDT med handeln som förväntas starta den 25 april 2023, kl. 05:00 PDT (08:00 (EDT). FLOKI-tillgångarsinsättningar på Binance är redan aktiva.

Nyheten om Binance-noteringen av FLOKI kommer dagar efter att kryptovalutabörsen tillkännagav avnoteringen av FLOKI från dess experimentella “innovationszon”.

Den andra nyheten är att FLOKI tillkännager sitt samarbete med Al Nasr Sports Football Club för att vara värd för Badminton Asia Championship 2023, den ledande turneringen i Asien som anordnas för att fastställa de bästa badmintonspelarna i regionen.

Var kan man köpa FLOKI

Är FLOKI en bra investering?

Kryptovalutor och mer så meme-mynt är extremt flyktiga och kräver därför försiktighet vid investeringar. Ändå är volatiliteten det som lockar de flesta kryptohandlare som riktar in sig på att dra fördel av de plötsliga prisstegringarna.

FLOKI har varit trendigt sedan början av året, särskilt efter att Elon Musk tog över Twitter.

Floki har också samarbetat med ledande kryptoprojekt som Chainlink, Trader Joe och ApeSwap för sitt FlokiFi Locker digitala tillgångsskåpprotokoll. Dessa partnerskap visar på ett sätt projektets engagemang för sin kurs.

FLOKI prisprognoser

Efter dagens två stora nyheter förväntas FLOKI-priset att skjuta i höjden till nya toppar eftersom det redan har hoppat med över 66% minuter efter att nyheten kom.