FRC aktiekursanalys: lärdomar från Credit Suisse, Yes Bank

First Republic Bank ( NYSE: FRC ) aktie kollapsade med mer än 40 % på tisdagen då företaget levererade svaga finansiella resultat. Aktierna sjönk till en bottennotering på 8,10 $, ~94% under den högsta punkten i år och ~96% under sin rekordnivå. Det finns stora chanser att företaget snart går i konkurs.

FRC-diagram av TradingView

First Republic Bank strategiska alternativ

Den största banknyheten denna vecka var det svaga finansiella resultatet av First Republic Bank. I ett uttalande på måndagen sa företaget att insättningar minskade med mer än 100 miljarder dollar under det första kvartalet. Denna nedgång skedde när kunderna reagerade på implosionen av SVB och Signature Bank.

First Republic var sårbart på grund av dess kundbas. Till skillnad från många amerikanska banker fokuserar företaget på rika kunder som har över 250 000 USD på sina konton. Dessa fonder är inte FDIC-försäkrade. Som ett resultat, medan amerikanska myndigheter har räddat SVB och Signature Bank insättare, är det oklart om de kommer att göra det för FRC.

Som komplicerar situationen är det faktum att FRC betjänar rika kunder, vilket kan vara impopulärt när USA går till en valsäsong. FRC har också kämpat för att hitta köpare till delar av verksamheten eftersom förvärv är oroliga för att ta för mycket risk.

First Republic Bank har sagt att den söker strategiska alternativ. Enligt FT kämpade företaget för att komma på ett hållbart alternativ. Ett alternativ är att låta stora banker, som redan satt in miljarder i bolaget, ta över. Det andra alternativet är att lämna det till FDIC, som kommer att genomföra en auktion för företaget.

Lektioner från Yes Bank, Credit Suisse

FRC-investerare och beslutsfattare bör dra lärdomar från Yes Bank och Credit Suisse. 2020 kom Yes Bank, en liten indisk bank nära att kollapsa då företaget saknade likviditet bland giftiga lån till tvivelaktiga företag.

Reserve Bank of India hanterade situationen genom att låta stora indiska banker som SBI, ICICI och HDFC ta en andel i banken. Dessa banker gjorde en investering som hade en låsningstid på 3 år. Under denna period arbetade Yes Bank för att fixa sin verksamhet genom att skaffa kapital från Carlyle och genom att skapa en dålig bank. Den sålde sedan den dåliga banken till ett PE-företag 2022.

Ja Bank och First Republic Bank befinner sig i olika situationer. Medan Yes Bank hade giftiga lån, faller FRC på grund av sina stora orealiserade lån och bristande förtroende för företaget. Amerikanska tillsynsmyndigheter kan rädda företaget genom att följa boken Yes Bank.

Uppfinnare bör också lära sig av Credit Suisses kollaps. När Credit Suisse-aktien föll, rekommenderade vissa analytiker att köpa sjunken med hänvisning till den låga värderingen. Lärdomen här är att du inte ska försöka fånga en fallande kniv. Medan First Republic är extremt billigt är verkligheten att bankens eget kapital nu är nästan värdelöst.