Den ryska börsen har nått ett års högsta, men allt har fastnat i rubel

Rysslands börs har stigit till sin högsta nivå på över ett år. Trots det pågående kriget i Ukraina har MOEX- indexet gått i sönder under de senaste 6 månaderna och expanderat med 50 % sedan dess årliga lägsta nivå i oktober.

Ökningen kommer mitt i anstormningen av sanktioner som väst har infört mot den ryska ekonomin. Den ryska administrationen har svarat genom att införa strikta kontroller av rörelsen av pengar, framför allt genom att förbjuda utländska investerare att lämna investeringar och begränsa de kontanter som ryssar kan hålla på utländska bankkonton.

Aktiemarknaden har fått ett konstgjort stöd som ett resultat, med få alternativ för investerare att parkera sina pengar.

Rubles berg-och dalbana

För investerare finns det dock en annan elefant i rummet: rubeln, Rysslands valuta. Ett av målen med västs sanktioner var att förlama rubeln, men det har inte gått riktigt enligt plan (jag gjorde en del om detta förra året ).

Efter att omedelbart ha fyllt 40 % när ryska styrkor invaderade Ukraina i februari förra året, studsade rubeln tillbaka anmärkningsvärt och steg med 70 % – det var faktiskt den valuta som gick bäst i världen i mars förra året.

Den har sjunkit sedan dess mot dollarn, men är bara 6 % lägre än nivåerna före invasionen, och detta kommer mitt i ett år med enorm dollarstyrka, med många andra valutor ner mycket mer än mot dollarn.

Som ett resultat av dessa aldrig tidigare skådade sanktioner reduceras rubeln nästan omedelbart till spillror

Joe Biden, 26 mars 2022

Tre månader efter det Biden-citatet nådde rubeln en 7-årshögsta.

Ett par faktorer har stärkt rubelns prestanda. För det första var stigande energipriser en välsignelse med tanke på vikten av Rysslands naturgasexport (och Europas beroende av dem). USA visade också nåd mot skuldåterbetalningar, vilket gjorde det möjligt för finansiella mellanhänder att behandla betalningar från Ryssland, vilket innebär att Ryssland undvek att sälja rubel för dollar för att täcka räntebetalningar.

Men den verkliga historien är manipulation. Putin prioriterade att stödja rubeln, och det har i stort sett fungerat. 80 % av pengarna som tjänas utomlands av ryska företag måste bytas till rubel, oavsett växelkurs, medan den ryska centralbanken höjde räntorna till 20 % samma dag som Ryssland invaderade i februari förra året, vilket uppmuntrade ryssarna att behålla tro på rubeln.

För utländska investerare ser det ut att vända den ryska aktiemarknaden till dollar som nedan – en stor nedgång efter invasionen innan en allsmäktig uppgång tillbaka, och sedan en gradvis nedgång när dollarn stärktes mot rubeln medan aktiemarknaden (i rubel) studsade.

Uppenbarligen är allt detta långt ifrån naturligt. Inte bara rubeln manipulerades, utan ryska mäklare har förbjudits att sälja värdepapper som ägs av utländska investerare. Det finns helt enkelt inte många platser som investerare kan parkera kontanter på; deras pengar är mer eller mindre fångade.

Det gör att dessa pappersvinster ser lite mindre välsmakande ut. Men med tanke på det faktum att Ryssland bokstavligen befinner sig i krig, förblir det anmärkningsvärt att marknaden har stötts upp i denna utsträckning. Jag kartlade den ryska utvecklingen i USD mot S&P 500, och även om den har gått sämre, har den inte gjort så mycket sämre, givet omständigheterna.

Mönstret påminde mig om Nasdaq, så jag lade till det tekniskt tunga indexet i diagrammet nedan. Som ni kan se har den ryska aktiemarknaden, åtminstone på pappret, handlats som en hävstångssatsning på Nasdaq, nu ned 31% i USD jämfört med början av 2022, medan Nasdaq är ned 23%. >

Framöver kommer de snäva restriktioner som införts av Kreml inte att ändras inom kort. Även om investerare kan vara lättade över att aktiemarknaden inte har kollapsat totalt sedan invasionen, är verkligheten definitivt värre än vad diagrammen förmedlar.

Det är extremt utmanande att dra pengar från börsen och omvandla dem till dollar, särskilt som utländsk investerare. Per definition handlar det alltså inte om real avkastning. Gör inga misstag, detta har varit en katastrof ekonomiskt för ryska investerare, och om restriktionerna någonsin lyftes skulle utflödet av kapital bli enormt.

Allt kommer att bero på vad som händer i Ukraina, men för tillfället, när kriget rasar, är det bara låtsas siffror på ett diagram.