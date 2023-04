Ska du köpa Amazon-aktier efter resultatrapporten för första kvartalet?

Amazon.com Inc ( NASDAQ: AMZN ) gick ner nästan 4,0 % på fredagen efter att ha varnat för fortsatt inbromsning i molnintäkterna.

Analytiker delar sin syn på Amazon-aktien

I går kväll sa finanschefen Brian Olsavsky att intäkterna från Amazon Web Services växte den här månaden i en takt som släpade efter Q1 med 500 punkter eftersom kunderna förblev försiktiga med att spendera inför en avmattande ekonomi.

AWS fick en betydande träff för rörelsemarginalen även under det nyligen avslutade kvartalet. Rörelseintäkterna från molnsegmentet sjönk med 22 % till 5,1 miljarder dollar. Som jämförelse hade analytiker efterlyst 5,36 miljarder dollar.

Men inget av det var tillräckligt för att göra Mizuho-analytikern James Lee mindre hausse på Amazon-aktien. På CNBC:s ” Squawk on the Street “, sa han:

Även om med inbromsning till nästa kvartal, förutspår vi en tillväxt på cirka 10 % i AWS. Vi är ganska nära botten, med potentiell återhämtning mot slutet av året.

På intäktssidan kom Amazon Web Services redan in långt före förra året och toppade Street-estimat också.

Amazons utsikter för sitt nuvarande kvartal

För andra kvartalet vägledde Amazon att dess rörelseintäkter skulle falla mellan 2,0 miljarder och 5,5 miljarder dollar på upp till 133 miljarder dollar i försäljning. Lee tillade:

Amazon kör ett konsumtionsläge. Så i en nedåtgående cykel kommer du att ha ett dubbelt negativt vad gäller prissättning och volym. Men när ekonomin börjar återhämta sig kommer vi att se att det leder till Amazons intäktstillväxt.

En del av svagheten det här kvartalet, enligt tech-behemoth, tillskrevs även kostnader relaterade till uppsägningarna. I mars avslöjade Amazon planer på att skära ner ytterligare 9 000 jobb. Att svänga smalare kan också vara en medvind för detta Nasdaq-noterade företag.

Hittills i år har Amazonaktien fortfarande stigit med mer än 20 %.

Reklam och detaljhandel gick bra under första kvartalet

Annonsförsäljningen under första kvartalet ökade med mer än 20 % under första kvartalet till 9,51 miljarder dollar trots rädsla för en avmattning i reklam. Kom ihåg att reklam är en affär med extremt hög marginal för Amazon.

Intressant nog tog detaljhandeln också med i Lees hausseartade syn på Amazon-aktier.

Grunderna är positiva inom detaljhandeln. De gjorde ett riktigt bra jobb med att utöka detaljhandelns marginaler genom att öka effektiviteten på sina uppfyllnadscenter. Samtidigt minskar de antalet anställda också.

I USA genererade Amazon 76,88 miljarder dollar i försäljning på 900 miljoner dollar i vinst från sin e-handelsverksamhet. Utlandsverksamheten gick dock fortfarande med förlust.

Viktiga tips från Amazons resultatrapport för första kvartalet

Tjänade 3,17 miljarder dollar, vilket motsvarar 31 cent per aktie

Det jämförde med 38 cent per andel av förlusten förra året

Intäkterna steg med 10 % till 127,4 miljarder USD jämfört med föregående år

Konsensus var 21 cent per aktie på intäkter på 124,6 miljarder dollar

Efter vinstpressmeddelandet höjde Mizuhos Lee sitt kursmål på Amazon-aktier till 145 $, vilket antyder en uppsida på nästan 40 % härifrån.

Värdering just nu är inte särskilt utdragen. Traditionellt ser vi Amazon i intervallet mellan medel och höga tonåringar (EV/EBITDA-multipel). Vid det aktuella priset handlar du förmodligen cirka 10 gånger framåt.

Amazon är väl positionerat för att dra nytta av AI-manin

Tidigare denna månad utökade Amazon.com Inc sitt fotavtryck inom generativ AI med lanseringen av “Bedrock” ( läs mer ).

Även om ledningen inte erbjöd en rubrik värdig uppdatering om artificiell intelligens på sitt resultatsamtal i går kväll, ser Lee företagets positionering i detta utrymme som en annan potentiell anledning att äga Amazon-aktier.

De använder sina egna chips för att bearbeta generativ AI, vilket innebär att enhetsekonomi kan vara mycket bättre än andra. De tillåter företag i AWS att köra sina stora språkmodeller så att de kan överföra kostnadsbesparingar till kunder, och de kan använda stora språkmodeller för att förbättra applikationer av Alexa.

Du hittar hela Amazons resultatrapport för första kvartalet HÄR.