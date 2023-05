PEPE hoppar 112% efter större börsnotering

PEPE-token har överraskat kryptomarknaden efter att dess pris steg med mer än 112% efter notering på Seychellerna-baserade kryptobörsen OKX.

Ökningen har drivit PEPE till dagens toppvinster. Vid presstillfället ökade PEPEs helt utspädda börsvärde med 130 % till 534 180 483 USD.

PEPE handel och uttag på OKX

OKX tillkännagav PEPE-noteringen den 1 maj och sa att PEPE/USDT-handelspar kommer att vara tillgängliga omedelbart medan PEPE-uttag kommer att börja från 2 maj.

Noteringen har orsakat en hel del hype kring mememyntet förutom att det har fått börsvärdet att stiga. Mememyntets handelsvolym har också ökat med mer än 181% när investerare och handlare strömmar till att handla och köpa PEPE.

Meme-tokenet har ökat med 287% under de sju dagarna även när kryptomarknaden drabbades av en björnmarknad under större delen av veckan. Det globala börsvärdet för kryptomarknaden hade sjunkit med 2,11 % vid presstillfället till 1,18 T $. De tre största kryptovalutorna efter börsvärde har också sjunkit. Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) har sjunkit med 2,04% respektive 2,57%.