Rivian vs Mullen Automotive (MULN): Vilken är den bästa EV-aktien?

Elfordonsaktier har sjunkit under de senaste veckorna eftersom oron för branschen fortsätter. Tesla-aktien har sjunkit med över 25% från den högsta nivån hittills i år efter att företagets marginaler minskat. Rivian ( NASDAQ: RIVN ) aktiekurs har sjunkit till en rekordlåg nivå och raderat över 140 miljarder dollar i värde. På samma sätt har MULN- aktien dykt med 97 % från sin rekordnivå.

MULN och Rivian står inför utmaningar

Rivian och Mullen Automotive är företag som vill bli ledande aktörer inom elbilsbranschen. De konkurrerar båda i en industri som får enorma subventioner av regeringar och en som förväntas vara värd miljarder dollar.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De två företagen har gjort viktiga milstolpar den senaste tiden. Rivian har redan börjat sälja sina pickupbilar och analytiker förväntar sig att dess intäkter kommer att nå 4,4 miljarder dollar 2023 och 76 miljarder dollar 2032. Mullen har börjat skicka sina fordon genom ett partnerskap med Randy Automotive.

Men de står också inför existentiella utmaningar i sin verksamhet. Som jag skrev här , har Mullen Automotive begränsade resurser, vilket kan leda till att det ansöks om konkurs i år. För att det ska fortsätta som ett fortsatt företag måste dess nya fordon vara felfria. Som vi har sett med andra elbilsföretag som Tesla och Rivian, minns det kan bli kostsamt.

Den senaste nyheten är att Mullen meddelade att de kommer att förvärva B. & R. Eckel’s Transport, ett företag som tjänar 85 miljoner dollar om året. I ett uttalande sa företaget att förvärvet kommer att hjälpa det att komplettera sina marginaler. B&R tillhandahåller 400 kraftaggregat och 950 trailers. Det är svårt att se synergierna mellan de två företagen.

Rivian har också utmaningar, vilket förklarar varför investerare anser att det är värdelöst. Det har ett börsvärde på över 12 miljarder dollar mot kontanter och kortsiktiga investeringar på över 11 miljarder dollar. Analytiker tror att företaget är en nischaktör inom elbilsbranschen och att det kommer att behöva samla in minst 4 miljarder dollar för att nå sitt mål. I en anteckning sa en analytiker till Bloomberg :

“Investerare verkar inse att detta sannolikt är ett nischvarumärke för nu, tills de kan uppnå mer produktion och få bättre marginaler på försäljningen. Rivian borde inte överge sin strategi, men tills finansieringen är åtgärdad tror vi att Rivian kommer att fortsätta handla till bokfört värde.”

Rivian vs Mullen: bättre köp?

Så, finns det ett bättre köp mellan Rivian och Mullen Automotive? Jag anser att de två bolagen inte är bra investeringar för tillfället. För Mullen är den största utmaningen dess balansräkning och dess tillväxtutsikter framöver.

Rivian har gjort goda framsteg genom att ha en stor orderbok och en populär produkt. De flesta som kör Rivian-lastbilar har ett bra betyg på det. Utmaningen är dock dess likviditetsförbränning och behovet av mer pengar när den skalar upp sin verksamhet.

Den andra viktiga utmaningen är konkurrensen med tanke på att Ford och GM bygger lika bra lastbilar till ett billigare pris. Rivians flaggskepp R1T-lastbil börjar på $73 000 medan den mycket populära F1-lastbilen börjar på bara $60,0000.

Därför tror jag i det här fallet att Rivian är en bättre investering än Mullen även om jag förväntar mig att den kommer att gå igenom utmaningar i framtiden.