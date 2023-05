3 alternativ för dagens Federal Reserve-möte

Federal Reserve-mötet hotar, eftersom ytterligare en räntehöjning är möjlig trots sprickorna i det amerikanska banksystemet. Men det beror på hur Fed levererar räntehöjningen och de kommentarer som följer med den.

Vissa röster viskar att Fed redan borde pausa sin åtstramningscykel av minst två anledningar.

För det första är bankerna under press. För det andra börjar rädslan för lågkonjunkturen öka. Men Fed har ett dubbelt mandat som det följer: skapande av jobb och prisstabilitet.

Så här är tre alternativ som Fed har på sina händer idag:

Göra ingenting

Genom att inte göra något vid dagens möte kommer Fed att låta marknaderna tro att terminalräntan har uppnåtts. Målhastighetsintervallet ligger redan på 4,75%-5%, efter en av de brantaste åtdragningscyklerna i historien.

Rädsla för lågkonjunkturen motiverar en paus. Dessutom kan Fed välja detta alternativ och samtidigt leverera en hökisk retorik, som ytterligare räntehöjningar kan vara lämpliga beroende på kommande data.

Men Fed har redan tidigare sagt att man vill ge räntehöjningarna lite tid att ta sig igenom ekonomin. Därför, om Fed gör en paus idag, så förväntar sig marknaden under de närmaste sex månaderna eller så ingen förändring i federal funds-räntan.

25bp räntehöjning

Fed kan välja att höja räntan med 25bp. Under detta scenario bör den amerikanska dollarn stiga initialt.

Det kan mycket väl vara så att Fed väljer en duvvandring. Effektivt kan Fed höja med 25bp och samtidigt signalera en paus i åtstramningscykeln, eller till och med slutet på den, givet att inflationen i USA dämpas.

När det gäller tillväxtutsikterna kan Fed säga att det behövs en period med tillväxt under trend för att få ner inflationen.

50bp räntehöjning

Detta är ett osannolikt scenario vid det här mötet, men man vet aldrig. När allt kommer omkring höjde Reserve Bank of Australia räntorna denna vecka, vilket totalt överraskade finansmarknadsaktörerna.

Fed kan hävda att inflationen är oacceptabelt hög och att ytterligare höjningar av räntorna är det enda sättet att få ner den.

Fed kommer sannolikt att välja det andra av de tre alternativen. En räntehöjning på 25 bp ser rimlig ut, men vad Fed säger spelar stor roll.

Kommer det att bli en duvvandring eller kommer Fed att behålla sin hökaktiga hållning? Tricket skulle vara för Fed att hitta ett sätt att kommunicera politisk flexibilitet och samtidigt undvika att marknaderna prissätter fler nedskärningar i år.