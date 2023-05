AltSignals förköpsförsäljning samlar momentum mitt i växande aptit för krypto av millennials

AltSignals ($ASI) är nästa generations blockkedje- och kryptoprojekt. Leverantören av handelssignaler har varit den senaste som vågat sig på krypto via en artificiell intelligens-signaltjänst. Med det ökande antagandet av AI bland den växande skörden av investerare är det vettigt att investera i en plattform som AltSignals. Inte konstigt att AltSignals token ($ASI) säljs snabbt ut i den inledande förköpsfasen. Över 62% har sålts slut, vilket har gett in $676 379.

46% av millennials i utvecklade ekonomier äger krypto

Kryptoantagande tar fart bland yngre konsumenter. Enligt en nyligen genomförd undersökning av Bitget med fokus på 26 länder i de stora ekonomierna på alla kontinenter, äger 46% av millennials krypto. På samma sätt äger 25% av Gen X krypto, medan 21% av Gen Z har digitala tillgångar. Babyboomers äger krypto till 8%.

Det enorma ägandet av digitala tillgångar av yngre konsumenter visar att krypto är framtiden. Således kommer organisationer som använder blockkedjan att skörda fördelarna av att vara i centrum för kryptoexplosionen. Det är en sådan iteration som AltSignals vill fånga genom Actualize AI och dess kryptoprojekt genom $ASI-tokenen. När fler unga konsumenter kommer in i handelns värld kan de lockas till projekt med kryptovinklar som AltSignals.

AltSignals och ActualizeAI. Vad är skillnaden?

AltSignals är en handelstjänst som startade 2017 och har växt exponentiellt till över 50 000 medlemmar på Telegram. Företaget genererar algoritmbaserade signaler med hjälp av AltAlgo™-indikatorn. Företagets handelssignaler går över digitala tillgångar, inklusive Binance-terminer, förutom CFD:er, valutakurser och aktier.

Efter den snabba tillväxten av AltSignals försöker tjänsten förbättra kvaliteten på sina signaler och de instrument som den täcker. Det lanserar en ny plattform för artificiell intelligens för signaltjänster, ActualizeAI. För att bli medlem kommer investerare att inneha $ASI-tokens.

Vilken nytta är det för investerare att hålla $ASI

Den största fördelen som investerare har genom att hålla $ASI är att få tillgång till AI-ekosystemet för AltSignals – ActualizeAI. Detta är en möjlighet att njuta av handelssignalerna samtidigt som du drar nytta av prisuppskattningen av $ASI. Hittills har $ASI lockat en hel del efterfrågan, vilket signalerar att priset kommer att skjuta i höjden när den börjar bli noterat på börser.

Inte bara ger $ASI en handelsmöjlighet, utan investerare kan satsa tokenen för passiv inkomst och delta i plattformsstyrning. Att kunna engagera sig i beslutsfattande direkt är en underskattad fördel för investerare som vill vara aktiva deltagare på de plattformar de tillhör.

Det finns andra förmåner, som exklusiva förmåner för att tillhöra AI Members Club. Det innebär tidig tillgång till framtida förköpsmöjligheter och annan utveckling som sker på ActualizeAI. Investerare kan också delta i handelsturneringar mot kamrater för att vässa sina handelskunskaper och tjäna pengar för att vinna sådana tävlingar.

Varför är AltSignals en bra möjlighet nu?

AltSignals börjar bara bli uppmärksammat sedan de tillkännagav starten av $ASI-förköpet. Tokenens pris förblir lågt på $0,015, vilket förväntas öka när fler investerare tecknar sig och likviditeten låses upp genom listningar.

Men en sak som potentiellt skulle kunna locka investerare är att $ASI driver en redan existerande och beprövad affärsmodell. Således är det ett tecken som backas upp av en community, vilket ger det en solid start redan innan andra investerare går med. Som sådan ger en investering i tokenen en chans att gå med i en ansedd plattform och öka intäkterna genom $ASI.

Förutsägbart har denna token en chans att återvända 10x i slutet av 2023, när den har noterats på större börser. Tokenens färdplan är att lista den på Uniswap, CoinGecko och CoinMarketCap under andra kvartalet 2023. Det innebär mer likviditet och betydande prishöjningar som kan gynna tidiga investerare.