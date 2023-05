Förutsägelse av Filecoin-pris när det går för att utmana AWS, Azure

May 3, 2023

Priset på Filecoin (FIL) har kommit under press under de senaste veckorna eftersom oron för plattformen fortsätter. FIL sjönk till den lägsta nivån på $5,26, vilket är cirka 44% under årets högsta punkt. Så kommer de senaste Filecoin- nyheterna om kryptovaluta flytta token?

Filecoin tar sig an Amazons AWS

Filecoin har gjort två viktiga nyheter i år. Den första var lanseringen av Filecoin Virtual Machine (FVM). FVM består av en kombination av smarta kontrakt och bevisbar lagring. Detta innebär att utvecklare nu kan bygga dApps som utnyttjar tekniken som tillhandahålls av Filecoin.

Filecoin FVM används nu av bland annat Sushi, Brave, Ocean Protocol och Spheron. Den största risken för nätverket är dock att det står inför betydande konkurrens i branschen inklusive spelare som Ethereum och Stacks.

Den senaste Filecoin-nyheten är att utvecklarna nu fokuserar på att störa Amazon AWS och Microsoft Azure. Det hände med lanseringen av Filecoin Web Services, som är en uppsättning datorteknologier som är byggda ovanpå Filecoin Network.

Därför är skillnaden mellan Filecoin Web Services och AWS och Azure att den utnyttjar decentraliserade teknologier. Centraliserade enheter använder sina egna massiva datacenter som finns runt om i världen.

Den nya produkten har flera funktioner. Estuary består av Estuary Node som är lätt att distribuera och hantera. Det ger också en lättanvänd för övervakning och hantering av lagring. Den har också Delta Technology Stack som har en svit med öppen källkodsverktyg för att skapa och hantera Filecoin-lagring.

Filecoin Web Services står inför tuffa utmaningar som konkurrerar med de centraliserade datorplattformarna. Förutom deras first-mover-fördel betyder det att de har hävstångseffekt. Företag vill också räkna med välkända varumärken som har fler funktioner och skala.

Filecoin pris förutsägelse

Det dagliga diagrammet visar att FIL-priset har varit i en baisseartad trend de senaste dagarna. Det har rört sig under det viktiga stödet på $6,60, den högsta punkten i november förra året. Den har rört sig under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden medan Awesome Oscillator har rört sig under neutralpunkten.

Filecoins MACD har fortsatt att falla de senaste dagarna. Den ligger också kvar längs den nedre sidan av den stigande trendlinjen. Därför kommer myntet sannolikt att få ett baisseartat utbrott när säljarna siktar på nästa nyckelstöd till $4, vilket är cirka 4% under den nuvarande nivån.