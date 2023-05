Metacade-investerare räknar vinsterna när MCADE stiger till $0,04

Det är nu knappt en månad efter att Metacade-förköpet avslutades och MCADE-tokenpriset har antagit en hausseartad bana efter en liten tillbakagång. MCADE-tokenen handlas nu 81% högre än där den var när förköpet avslutades.

När förköpet avslutades var investerarna skeptiska till en stor MCADE-tjurkörning, särskilt efter att noteringarna på CoinMarketCaps, CoinGeckos och Uniswaps decentraliserad börser misslyckades med att resultera i någon större prisrörelse.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

BitMart-noteringen vände situationen

BitMart var den första centraliserade kryptovalutabörsen som listade MCADE. Vid den tiden verkade vissa investerare skingras eftersom myntet hade fallit under $0,015.

Vissa hade dock fortfarande förhoppningar om att en notering på centraliserade börser skulle ge mer impulser till MCADE-priset än DEX-noteringen. En majoritet av investerarna trodde faktiskt att ett utbrott var nära förestående när MCADE noterades på BitMart. Och trogen mångas övertygelse började MCADEs pris stiga nästan omedelbart efter att den noterades på BitMart.

Vid skrivtillfället handlades Metacade (MCADE) till $0,04 och verkade extremt hausseartat med tanke på att den hade stigit med 31,04% under de senaste 24 timmarna. Den har nått en daglig högsta på $0,04229.

Kommande notering på MEXC Global

Enligt informationen på Metacades officiella webbplats förväntas MCADE-tokenen listas på MEXC Global den 4 maj 2023, vilket bara är några timmar bort.

Medan det nuvarande prisrallyt delvis beror på noteringen på BitMart, har hypen kring den kommande MEXC Global-noteringen spelat en roll. I den nuvarande takten förväntas Metacade-priset stiga över $0,25 i slutet av 2023 efter att den noterats på MEXC Global.

Är Metacade en bra investering?

Tja, att investera i kryptovalutor medför många risker, särskilt på grund av den höga marknadsvolatiliteten och ökningen av bedrägeriprojekt. Medan Metacade-projektet markerar kryssrutorna för ett legit projekt, faller dess inhemska token MCADE under kryptovalutor och dess prisrörelser påverkas fortfarande av marknadsvolatilitet.

Förutom att leta efter ett legitimt projekt att investera i, finns det många andra faktorer som en investerare överväger innan han eller hon bestämmer sig för att investera i något projekt. En av dessa faktorer är upptaget av ett projekts produkter på marknaden.

Hittills har MCADE-tokenen, precis som Metacade-plattformen, vunnit mycket popularitet bland kryptoinvesterare, kryptohandlare och blockkedje-spelutvecklare och investerare. Bara det faktum att kryptoinvesterare dök upp i stort antal för att köpa MCADE-tokenen under förköpet visar att investerare har förtroende för hela Metacade-projektet.

De som investerade i MCADE under Metacade-förköpet räknar nu vinster eftersom tokenen har ökat med mer än 81% efter att förköpet avslutades; vilket innebär att även de som köpte tokenen under det sista förköpssteget är i vinst.

Viktigast av allt, MCADE-innehavare kan nu handla tokenen på en centraliserad börs, BirMart, och mycket snart även på MEXC Global.

Metacade-projektets färdplan

Utöver noteringen på kryptobörser har Metacade redan förtjänat sitt första partnerskap, partnerskapet med Metastudio, som är ett revolutionerande spelföretag fokuserat på att leverera spännande, avantgardistiska och fräscha mobilspel till Metacade-arkaden.

Enligt Metacades whitepaper förväntas Metacade få ytterligare CEX-listningar, lägga till fler partnerskap med play-to-earn-projekt, lansera fler spelgemenskaps-giveaways och tävlingar och lansera en universell online-hangout för allt som rör GameFi och P2E under andra kvartalet 2023.

Som ett resultat kommer efterfrågan på MCADE, som är en verktygstoken på Metacade, att skjuta i höjden och eventuellt skicka tokenens pris genom taket.