Analytikern Tom Forte delar med sig av sin syn på Apples resultat för andra kvartalet

Aktierna i Apple Inc ( NASDAQ: AAPL ) steg med 2,0 % på längre timmar efter att teknikgiganten rapporterade marknadsslagande resultat för sitt andra finansiella kvartal.

Apple fyller på försäljningen av iPhone

iPhone gav en försäljning till ett värde av 51,3 miljarder dollar under andra kvartalet – en ökning med 1,5 % jämfört med förra året och slog Streets uppskattningar med hela 2,6 miljarder dollar, enligt resultatpressmeddelandet.

VD Tim Cook tillskrev den styrkan delvis till återöppningen av Kina. Som reaktion på Apples resultat för andra kvartalet sa DA Davidson-analytikern Tom Forte:

Goda nyheter är att försäljningen flyttades in i mars kvartalet istället för att gå förlorad helt. Så det finns möjlighet för mer försäljning att flyttas till juni kvartalet. Det kan bli ytterligare fart på den kinesiska återöppningshandeln.

Hittills i år har Apples aktie nu stigit med cirka 35 %.

Uppdatering om återköp och utdelning

På minussidan sjönk Mac-intäkterna med 31 % på årsbasis till 7,2 miljarder USD jämfört med förväntat 7,8 miljarder USD.

Men det kompenserades av företagets tjänsteverksamhet som växte med 5,5 % till 20,9 miljarder dollar – ungefär i linje med konsensus. På Yahoo Finance Live lade Forte till:

Återöppningen i Kina hade Apple väl positionerat ur utbud och efterfrågan. Jag tror också att de fick ett extra lyft av valutakurser. Så, bra resultat från Apple.

På torsdagen godkände Apple Inc också ytterligare 90 miljarder dollar i aktieåterköp och utdelningar. Det höjde också utdelningen till 24 cent per aktie – en ökning med 4,0 %.

Ögonblicksbild av Apples resultat för andra kvartalet

Tjänade 24,2 miljarder dollar jämfört med 25 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie (EPS) förblev oförändrad på 1,52 USD

Intäkterna sjönk lite under 3,0 % till 94,8 miljarder dollar

Konsensus var 1,43 dollar per andel på intäkter på 92,9 miljarder dollar

iPad sjönk ungefär i linje med uppskattningar till 6,67 miljarder dollar

Övriga produkters intäkter var i stort sett oförändrade på 8,76 miljarder dollar

Bruttomarginalen förbättrades med 20 punkter under andra kvartalet till 44,3 %

Ska du köpa Apple-aktier här?

Förra månaden lanserade Apple ett högavkastande sparkonto för att utöka sitt fotavtryck inom finansteknologi ( läs mer ) men Forte är inte särskilt hausse på det.

Det multinationella företaget har åtagit sig att flytta produktionen från Kina till Indien. Enligt DA Davidson-analytikern kommer bytet troligen att ta lång tid.

På en relativ basis finns det fler konsumenter i Kina med hög diskretionär inkomst idag än Indien. Så de behöver den nya marknaden i Indien för att växa så att fler konsumenter där har råd med Apple-produkter.

Icke desto mindre höll han sig till sitt köpbetyg på aktien efter Apples resultat under andra kvartalet och tillskrev den dämpade responsen efter öppettiderna till det faktum att aktierna redan har presterat otroligt bra sedan årets början, vilket betyder att mycket av de goda nyheterna redan är inkluderade..

Så småningom, gick han med på, kommer det Nasdaq-noterade företaget att behöva produkter som AR/VR-headsetet eller en autonom bil för att behålla styrkan hos Apple-aktien.