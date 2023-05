PayPal-intäkter för första kvartalet: "vi äger det eftersom det är billigt"

Aktierna i PayPal Holdings Inc ( NASDAQ: PYPL ) handlas ner under längre tid även om det digitala betalningsföretaget rapporterade marknadsslagande resultat för sitt första räkenskapsår.

Är det en möjlighet att köpa PayPal-aktier?

Prisåtgärden är desto mer spännande med tanke på att chefer också höjt vägledningen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

PayPal ser nu hög ensiffrig tillväxt i sina intäkter i år på 4,95 USD i justerad vinst per aktie. I jämförelse låg analytikerna på 4,89 dollar per aktie.

Reaktionen efter vinst kan vara en möjlighet att köpa PayPal-aktier om du är i samma liga som Karen Firestone från Aureus Asset Management.

Ledningen är övertygad om att de kommer att öka intäkterna. Det är fortfarande 40% marknadsandel inom onlinebetalningar. Venmo växer som en galning. De har den här alliansen med Visa som stärker verksamheten.

PayPal-aktier handlas med rabatt

VD Dan Schulman tillskrev de uppmuntrande utsikterna delvis till bättre än väntat styrka inom e-handel.

Den totala betalningsvolymen var 354,5 miljarder dollar under det nyligen avslutade kvartalet – långt över förväntningarna. I en nyligen intervju med CNBC sa Firestone:

Det är ett företag som är i färd med att behöva förändra sig själva. Det tror vi att de är. Men marknaden verkar inte uppmärksamma. Vi äger [PayPal-aktie] eftersom det är billigt till under 16 gånger årets resultat.

Tidigare i år genomförde det finansiella teknikföretaget kostnadsbesparingsinitiativ, inklusive att minska antalet anställda med 7,0 %.

Anmärkningsvärda siffror i PayPals resultatrapport för första kvartalet

Nettovinsten tryckt på 795 miljoner dollar jämfört med 509 miljoner dollar året innan

Vinsten per aktie steg också avsevärt från 43 cent till 70 cent

Justerad vinst per aktie kom in på 1,17 USD enligt resultatpressmeddelandet

Intäkterna ökade med cirka 9,0% på årsbasis till 7,04 miljarder USD

FactSet-konsensus var 1,10 dollar per andel på 6,98 miljarder dollar i intäkter

PayPal-aktien minskade med 4,0 % för året när det skrivs.