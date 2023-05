Coinbase lager: HC Wainwright uppdaterar COIN prismål, upprepar köpbetyg

Coinbase-aktier handlades över $60 på onsdagen, upp mer än 24% under de senaste fem dagarna och över 80% högre i år-till-datum avkastning.

Priset på COIN har för övrigt hållit sig positivt i balans efter att företagets intäktsslag slagit så som tillkännagavs i resultatet för första kvartalet 2023. HC Wainwright-analytikern Mike Colonnese har nu höjt kursmålet för aktien och upprepar ett köpbetyg.

HC Wainwright ger COIN $77 prismål

Enligt Colonnese fanns det mycket att gilla med Coinbase från dess nyligen rapporterade finansiella resultat för första kvartalet. Analytikerns hausseartade utsikter för aktien beror på att företagets intäkter slår konsensusuppskattningar på topp- och nedersta raden. Genom att göra det återgick Coinbase till lönsamhet – första gången det ledande USA-baserade kryptoföretaget gjorde det sedan första kvartalet 2022.

Positiva för Coinbase framöver kommer att vara en ökning av återförsäljningstakten eftersom detaljhandelsavgifterna fortsätter att stå för en stor del av Coinbase-intäkterna. Också anmärkningsvärt kommer att vara de institutionella siffrorna för Coinbase Prime efter rekordvolymer under de första tre månaderna av 2023. Denna aspekt av verksamheten kan hjälpas av den nyligen lanserade Coinbase International Exchange i Bermuda, noterade analytikern.

Samtidigt är börsens senaste syn på kryptoreglering i USA och åtagande att stanna kvar i landet en nyckelfaktor. Colonnese skrev:

“Även om vi erkänner potentiella kortsiktiga risker förknippade med Wells Notice som mottogs från SEC i mars, tror vi att riskbelöningsprofilen vänder på uppåtsidan, eftersom vi bibehåller vår hausseartade inställning till aktier och upprepar vårt köpbetyg.”

Coinbases intäkter för första kvartalet på 773 miljoner USD var +23 % kv/kv, över konsensusprognoserna på 665 miljoner USD med 18 %. HC Wainwright har gett företaget en total intäktsuppskattning för 2023 på 3,04 miljarder dollar, upp från 2,09 miljarder dollar när de initierade täckning inför de bättre än förväntade Q1-resultaten.

För att lyfta fram det nya prismålet sa Colonnese att förväntningarna är att krypto kommer att fortsätta se hausseartade prisåtgärder under 2023. Coinbases marknadsandelsökningar kommer sannolikt också att driva upp estimatrevideringar högre under de närmaste kvartalen.

Det bör noteras att Bitcoin förväntas rally mitt i en ny tjurcykel, ett scenario som kan katalysera vinster för COIN och andra kryptoaktier.

Risker som kan spåra ur Coinbase-mål kommer att inkludera korrigeringar av kryptopris, osäkerhet i lagstiftningen och intensiv konkurrens. Fortsatt koncentration av detaljhandelsintäkter är också en annan potentiell negativ.