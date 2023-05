DAX-indexanalys efter blandat Bayer, Deutsche Telekom-resultat

Europeiska aktieindex har gått bra under de senaste månaderna då rädslan för en lågkonjunktur i regionen har avtagit. I Tyskland hoppade DAX-indexet till €16 000, den högsta punkten sedan januari 2022. Det närmar sig sin rekordnivå efter att ha stigit med mer än 33 % från den lägsta nivån i år.

Bayer och Deutsche Telekoms resultat

Bayer och Deutsche Telekom kommer att vara de bästa företagen att titta på på torsdag efter att de publicerat blandade finansiella resultat. Deutsche Telekom hade ett starkt första kvartal då dess nettoomsättning steg till 27,8 miljarder euro medan nettoskulden sjönk till 2,9x av EBITDA.

Bolaget hade flera viktiga händelser under första kvartalet. Till exempel fick det 10,7 miljarder euro från försäljningen av sin tornverksamhet samtidigt som företaget ökade sin andel i T-Mobile. Som ett resultat ökade det sin framåtriktade vägledning för sin verksamhet.

Deutsche Telekoms aktiekurs har gått bra efter att ha stigit med 53 % från den lägsta punkten 2022. Utöver sin diversifierade verksamhet ökar bolaget sina utdelningar. Det ökade sina utbetalningar med 9 % 2022.

Bayer, å andra sidan, publicerade blandade resultat då de uttryckte oro över dess prestanda. Företagets intäkter sjönk med 1,7 % till 14,39 miljarder euro medan dess EBITDA sjönk med 14 % till 4,47 miljarder euro. Dess nettointäkter sjönk med 33 % till 3,3 miljarder euro. Bolaget förväntar sig att dess resultat för året kommer att ligga på den lägre sidan av guidningen. I sitt uttalande sa företaget:

“Under resten av året ser vi potentiella risker som främst härrör från de kraftigt sänkta marknadsprisförväntningarna på våra glyfosatbaserade produkter inom vår Crop Science Division. Sammantaget förväntar vi oss därför att måluppfyllelsen kommer in i den nedre delen av vår vägledning.”

DAX-indexprognos

Det dagliga diagrammet visar att DAX-index har varit i en stark hausseartad trend de senaste månaderna. Den har passerat nyckelmotståndspunkten på €15 750, den högsta punkten den 6 mars. Aktierna har rört sig över det 50-dagars exponentiella glidande medelvärdet. Det närmar sig nyckelmotståndspunkten på €16 290, den högsta punkten i januari 2022.

Därför kommer indexet sannolikt att fortsätta att stiga när köpare riktar in sig på denna motståndspunkt. En paus över den motståndspunkten kommer att pressa den till den psykologiska nivån på €16 500.