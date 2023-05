Goodyear-aktien öppnade 25 % upp idag: utforska varför

Goodyear Tire & Rubber Co ( NASDAQ: GT ) öppnade cirka 25 % i morse efter att Elliott Management avslöjade en betydande andel i däcktillverkningsföretaget.

Här är vad Elliott vill att Goodyear ska göra

På torsdagen sa den aktivistiska investeraren att de hade ett ekonomiskt intresse på 10 % i Goodyear och drev på för en rätt att utse fem nya oberoende styrelseledamöter till dess styrelse.

Under det senaste decenniet har ägandet av Goodyear-aktier varit en besvikelse. Den dåliga aktieutvecklingen är ett resultat av marginalerosion, suboptimal gå-till-marknadsstrategi och ofokuserad varumärkesstrategi.

I sitt brev till styrelsen rekommenderade Elliott att det Nasdaq-noterade företaget startar en verksamhetsöversyn för att förbättra marginalerna och utforska sätt att tjäna pengar på de företagsägda butikerna.

Goodyear-aktien är nu uppe nära 40 % jämfört med början av året.

Goodyear-aktien kan vara värd över $21

Elliott ser att företaget med huvudkontor i Akron handlas för mer än 21 dollar per aktie om ledningen genomför sitt förslag.

Aktiemarknadsnyheterna kommer bara några dagar efter att Goodyear Tire & Rubber Co rapporterade intäkter för sitt första finansiella kvartal som kom in något under Street-beräkningarna. Som reaktion på dagens utveckling sa den berömda investeraren Jim Cramer på ” Squawk on the Street” :

Jag tror inte att detta initialt kommer att leda till något annat än ett samtal med styrelsen om vad Goodyear skulle kunna göra bättre. Men jag är orolig att det har underpresterat och jag tror att Elliott [har något värt att säga här].

Wall Street har för närvarande ett konsensusbetyg på “övervikt” på Goodyear-aktien.