Bästa FTSE 100-aktier att titta på den här veckan: Vodafone, BT, Burberry

FTSE 100 -indexet steg för tredje dagen i rad inför de viktiga företagsvinsterna från Storbritannien. Indexet, som följer de bästa blue-chip-företagen i Storbritannien, hoppade till en topp på £7 800, några punkter över denna månads lägsta på £7 687. Här är de bästa FTSE-aktierna att titta på den här veckan.

Vodafone Group

Vodafone ( LON: VOD ) är en av de bästa FTSE 100-aktierna att titta på den här veckan. Aktierna har backat under de senaste sju raka dagarna och svävar nära den lägsta nivån sedan 6 april. Vodafone-aktiens kurs har kraschat med över 31 % från sin högsta punkt 2022.

Vodafone är en orolig jätte vars nyckelsegment, särskilt i Tyskland. Det finns tre saker att titta på när företaget publicerar sina resultat den här veckan. Först kommer investerare att titta på företagets utdelning och om företaget kommer att behålla sin utbetalning. Analytiker förväntar sig att Vodafone fortfarande kommer att behålla sina utdelningar.

För det andra kommer investerare att fokusera på företagets sammanslagning med Three när det strävar efter att skapa ett stort brittiskt telekommunikationsföretag. Slutligen kommer Vodafone att visa effekterna av svagare valutor i nyckelländer som Etiopien, Kenya, Sydafrika, Turkiet och Indien.

BT Group

BT ( LON: BT.A ) aktiekurs har gått bra i år. Aktien hoppade från den lägsta på 108,65p i januari till den högsta på 152p. Det betyder att aktierna har hoppat med 41% i år. Därför kommer aktien sannolikt att reagera på de kommande resultaten på torsdag.

Det finns tre saker att titta på när bolaget publicerar sina finansiella resultat denna vecka. Först kommer handlare att se hur inflationen påverkar företagets lönsamhet. De senaste uppgifterna visade att landets inflation hoppade till mer än 10 % i april. BT Group har löst denna inflationsutmaning genom att koppla sina priser till inflationen.

För det andra kommer marknaden att vilja se mer detaljer om företagets kommande pensionsöversyn, som jag skrev om här . Slutligen kommer BT-aktiens pris att reagera på intäkter och lönsamhet.

Burberry

Burberry ( LON: BRBY ) har varit ett av de bäst presterande FTSE 100-företagen i år. Burberrys aktiekurs har hoppat med mer än 77% från den lägsta nivån i maj förra året. Denna prisåtgärd är i linje med den för andra lyxvaruföretag som LVMH, Richemont och Kering.

Burberry-aktien kommer att reagera på bolagets resultat, som släpps på torsdag. Analytiker och investerare kommer att titta på företagets intäkter, lönsamhet och dess resultat i Kina. Som vi skrev här , har lyxvaruföretag varit i en stark tillväxt i år, hjälpt av återhämtningen i Kina.

De andra bästa FTSE 100-företagen att titta på den här veckan kommer att vara Land Securities, British Land, Imperial Brand och Experian.