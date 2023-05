Nios aktiekurs har fallit med 88 % från sin topp: köp den om detta händer

Nio (NYSE: NIO) aktiekurs har varit i ett fritt fall efter att ha nått en topp på 66,95 dollar i januari 2021. Nu handlas aktierna till 7,91 dollar, vilket betyder att den har fallit med mer än 88% från sin högsta nivå någonsin. Aktien har fallit med 17% i år, vilket betyder att den har underpresterat bolag som Xpeng och Li Auto.

Nio tillväxt oro

Nio- aktien har sjunkit trots bolagets intäktstillväxt. Dess årliga intäkter hoppade från över 719 miljoner dollar 2018 till över 7,14 miljarder dollar 2022. Detta gör det till ett av de kinesiska företagen med bäst prestanda under denna period. Och analytiker förväntar sig att intäkterna kommer att hoppa till över 21 miljarder dollar 2025.

Trots denna intäktstillväxt har Nio varit en kontantförbrännande maskin eftersom dess årliga förluster har hoppat från 506 miljoner dollar 2016 till mer än 2,11 miljarder dollar 2022. Analytiker tror att företaget kommer att fortsätta att tappa kontanter fram till 2025.

Nio, liksom andra företag i branschen, står inför många utmaningar. Den viktigaste utmaningen i branschen är den ökande konkurrensen i branschen. Data visar att det nu finns över 90 EV- märken i Kina. Ett litet antal av dessa företag är jätteföretag som har välkända varumärken som BMW, Tesla, VW, Li Auto och Xpeng.

Därför finns det en sannolikhet att marknaden kommer att bli trång i framtiden. Det ser vi redan, speciellt med de svaga leveranserna i april då företaget levererade 6 658 bilar under månaden.

Den andra utmaningen för Nio och dess aktie är dess internationella tillväxt. Företaget har meddelat att det kommer att expandera till vissa europeiska marknader. Jag tror att företaget kan kämpa för att konkurrera på några av dessa marknader, som domineras av europeiska bilmärken som Stellantis och VW.

Nio aktiekursprognos

NIO-diagram av TradingView

Nios aktiekurs har varit i ett starkt fritt fall de senaste månaderna. Under denna nedgång har aktierna fallit under 25-veckors och 50-veckors exponentiella glidande medelvärden. The Awesome Oscillator har rört sig under den neutrala nivån.

Vidare stöds aktierna på nyckelstödet på $7,62, den lägsta nivån i år. Därför finns det i detta skede, med trendföljande principer, en sannolikhet att aktien kommer att fortsätta falla. Jag kan bara rekommendera att köpa i Nio när det går över 50-veckors glidande medelvärde på $14. Detta pris sammanfaller med den högsta punkten den 5 december.