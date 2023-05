USA har gjort kryptoregler "så förvirrande som möjligt", säger Ripples VD

Brad Garlinghouse, VD för blockchain-företaget Ripple, säger att USA har gjort kryptoregleringar “så förvirrande som möjligt.” I kryptonyheter i morse är Ripple exec:s övertygelse att den förvirring som uppstår på grund av förvirring i lagstiftningen driver fler kryptoföretag att lämna USA.

Ripple exec gjorde kommentarerna under en intervju med CNBC.

Enligt Garlinghouse är det US Securities and Exchange Commission (SEC) som förblir “i framkanten av den förvirringen.” Han säger att SEC inte har gett tydlig vägledning om hur man reglerar kryptovalutor, vilket har gjort det svårt för företag att verka i USA.

Garlinghouse säger att Europa kan dra nytta av USA:s “förvirring”

Med USA som gör kryptorugulation så förvirrande som möjligt, “har entreprenörskap och investeringar inget annat val än att överväga att flytta till andra jurisdiktioner. Bland de betydande förmånstagarna av den negativa regleringsmiljön i USA är Europa, noterade han.

“Ärligt talat, det är därför du ser entreprenörskap och investeringar flöda in i andra jurisdiktioner – och Europa har definitivt varit en betydande förmån av den förvirring som har funnits i USA.”

Förutom Europa, som nyligen godkände de milstolpe MiCA-reglerna, inkluderar jurisdiktioner som visar större tillväxt när det gäller att söka klarhet för kryptoreglering UAE, Storbritannien och Singapore.

Att tillhandahålla “vägregler” och klarhet i reglering av digitala tillgångar är det som gör det möjligt för entreprenörer och investerare att konstruktivt samarbeta med tillsynsmyndigheterna i dessa länder, sa Garlinghouse under intervjun.

Amerikanska tillsynsmyndigheter har under de senaste månaderna ökat sitt tillslag mot kryptoföretag, med branschjättar som Coinbase bland dem som uttrycker oro. Konstantin Shulga, VD och medgrundare av Finery Markets, delade sina åsikter med Invezz om detta heta ämne – som du kan läsa här.

I december lämnade SEC in en stämningsansökan mot Ripple och påstod att företaget hade brutit mot värdepapperslagarna genom att sälja XRP, dess inhemska kryptovaluta, utan att först registrera det hos regulatorn.

Ripple har förnekat anklagelserna och kämpar mot rättegången, ett fall vars slutliga dom är mycket efterlängtad i kryptoindustrin. Som Invezz rapporterade fick företaget ytterligare en vinst i samband med fallet i början av veckan.

Ripple investerar utanför USA

Garlinghouse sa att Ripple investerar mer utanför USA på grund av förvirringen kring amerikanska regler. Han sa att 95 % av Ripples kunder är utanför USA, och att de flesta av Ripples anställningar i år kommer att ske utanför USA.

Ripple-vd:n pratade också om företagets ekonomiska ställning och sa att de hade en bra ekonomisk ställning.

Hans kommentarer efter att Ripple meddelade på onsdagen att de hade förvärvat Metaco, ett schweiziskt företag för kryptoförvaringstjänster. Han sa att Ripple finansierade Metaco-köpet med 250 miljoner dollar i kontanter från sin egen balansräkning. Garlinghouse sa:

“Vi tycker att Metaco passar perfekt, varifrån vi försöker växa våra kunder idag.”

När det gäller Ripple som börsnoteras sa Garlinghouse att företaget inte har bråttom att notera på en börs. Enligt honom är Ripple för tillfället inte i behov av mer kapital, och att man bara skulle lista om man kände att det skulle öka möjligheten att växa verksamheten och kundupplevelsen.