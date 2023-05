Bitcoin outlook: BTC redo för ökad försäljningsmomentum mitt i utflöden av gruvarbetare

Twitters kryptogemenskap observerade de senaste Bitcoin (BTC) gruvarbetarna den 19 maj. Cryptoquant twittrade om de minskande Bitcoin-gruvarbetarreserverna, vilket antydde kommande försäljningsmomentum från gruvarbetare.

Unveiling Miner Outflows: Clues Point to Significant $BTC Transfer to Binance.



"Miners' reserves are decreasing, indicating a selling pressure from the miners' side."

by @IT_Tech_PL



Link👇https://t.co/9gFmBoAeS4 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) May 19, 2023

Diagrammet visar en kraftig nedgång i gruvarbetarbelöningar efter BTC:s uppgång till årets högsta i mitten av april. En annan gruvarbetare dök upp mot slutet av april, vilket katalyserade prisnedgångar i världens ledande krypto. Cryptoquant tillade att den senaste reservnedgången inträffade denna vecka och matchade med inflöden till Binance.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Gruvarbetare redo att sälja?

Cryptoquant observerade två överföringar av 1 750 Bitcoin från en gruvarbetares plånbok till en kryptobörs. Analytikerna tillade att transaktionen kunde ha gått till Binance. Åtgärderna följer uppdateringar av nedgångar i gruvdriftslönsamhet. Dessutom rapporterar vissa kryptoexperter att gruvarbetare redan säljer sina lager.

Samtidigt indikerar Hashrate-indexet att lönsamheten för gruvdrift sjönk till $0,076 TH/s – per dag. Siffran ökade till $0,127 den 9 maj efter förstärkta transaktioner under memecoin-trenden. Dessutom sjönk hashpriset med 38% under det senaste året, vilket rasade vinsterna för Bitcoin-gruvarbetare.

Dessutom uppgav Bitinfocharts att hashhastigheterna är på väg att nå 373 EH/s-höjder. Med tanke på detta, höga energikostnader och toppsvårigheter, upplever kryptogruvarbetare utmaningar under rådande förhållanden.

Bitcoinbjörnar ryter

Dessutom kan den ledande krypton uppleva skyhög säljmomentum på grund av Bitcoin-alternativen – på grund av dagens utgång. BTC-priserna har sjunkit från måndagens högsta 27,5 000 $ och tappade över 2% till 26 864 $ under publiceringen. Krypton välkomnar helgen med en svag fot.

Dessa villkor kan skicka krypton mot den kortsiktiga stödnivån på $26,3K. Intensifierade baisseartade aktiviteter kommer att sänka Bitcoin till värderegionen på $25 000. Ändå behåller tillgången en hausseartad långsiktig bias.