Kryptovalutamarknader står för att dagens Bitcoin- och Ethereum-alternativ löper ut – detaljer

Kryptomarknadens ekonomiska kalender har en anmärkningsvärd händelse, med betydande mängder Ethereum- och Bitcoin-optioner som kommer att löpa ut idag (19 maj 2023). Dessutom är volymerna slående och kommer sannolikt att påverka prisåtgärder inom kryptovalutavärlden.

BTC- och ETH-alternativ löper ut

Bitcoin har cirka 29 000 alternativ som väntar på att löpa ut idag. För närvarande har den ledande krypton en 0,81 Put Call Ratio, medan den maximala smärtpunkten ligger nära $27,5K-märket. Omvandling av kontrakten i dollar resulterar i en betydande siffra. BTC-kontrakten som löper ut har sitt värde på omkring svindlande $780 miljoner.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Samtidigt är det bara en del av historien. Ethereum väntar också på liknande händelser – med en mer betydande siffra. Den näst största krypton har 169 000 alternativ som väntar på att förfalla. De har en 0,96 Put Call Ratio med en maximal smärtpunkt på cirka 1 800 $. Dessa kontrakt representerar ett enormt värde på 310 miljoner dollar.

Förbered dig på prissvängningar

Marknadsaktörer måste stå för dessa händelser. Kryptoutrymmet kommer sannolikt att uppleva volatilitet på kort sikt som kommer att påverka BTC och ETH:s prisåtgärder. Kom ihåg att prisrörelser av dessa ledande tokens ofta utlöser en krusningseffekt i hela kryptoindustrin, vilket förändrar marknadens bana.

Krypto-entusiaster bör förbereda sig på eventuella prisfluktuationer. Det kan innebära att de ändrar sina handelsstilar. Kom ihåg att dagens händelser kan förändra kryptovalutalandskapet, med tanke på branschens natur.

Att hålla sig informerad är fortfarande spelregeln i denna dynamiska bransch. Handlare, marknadsbevakare och investerare bör förbli informerade om kommande marknadshändelser som kan påverka prisrörelser. Det är avgörande när man interagerar med kryptons oförutsägbara natur.

BTC- och ETH-priserna reagerar redan

Kryptomarknaden har tappat gårdagens hausseartade kraft, där de flesta tokens har glidit under det senaste dygnet. Bitcoin handlas till $26 847 under detta skrivande, och tappade 1,84% inom de senaste 24 timmarna.

Dessutom sjönk Ethereum 1,33% under den tidsramen och bytte ägare till $1 802 vid presstillfället. Vissa analytiker tror att Bitcoin kan komma att falla under 26 000 USD under de pågående prissvängningarna. Ändå förblir kryptokunniga optimister och förutspår imponerande långsiktiga trender för Bitcoin.

#Bitcoin $BTC

Price: $26,847.86



Areas of Support

Hold Above: $26,524.52



Trends

Near: UP📈

Short: DN📉

Medium: UP📈

Long: UP📈



Levels of interest

Short: $26,529.56

Med: $34,968.16

Long: $69,441.19 — Trader Fred (@DCA_Cryptoz) May 18, 2023