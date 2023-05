Tescos ordförande avgår efter påståenden om tjänstefel

John Allan – styrelseordförande för Tesco PLC ( LON: TSCO ) kommer att avgå vid företagets årliga möte med investerarna den 16 juni, bekräftade stormarknadskedjan på fredagen.

Allan förnekar anklagelser om tjänstefel

Tillkännagivandet kommer bara några dagar efter att en rapport säger att fyra kvinnor har påstått Allan för olämpligt beteende.

Allan har starkt förnekat tre av dessa påståenden och bett om ursäkt för det fjärde, vilket var en kommentar han gjorde om utseendet på en kvinnlig medlem av CBI-personalen.

Icke desto mindre sa Tesco idag att hans mandattid var tvungen att avslutas inom kort. Aktiemarknadsnyheterna kommer ungefär en månad efter att den multinationella återförsäljaren sa att dess vinst före skatt halverades under räkenskapsåret 2023 ( läs mer ).

Tesco-aktien är fortfarande upp mer än 15% jämfört med början av året.

Byron Grote kommer att fungera som interimsordförande

Tesco PLC bekräftade också att man redan har påbörjat processen att hitta en efterträdare och att ett namn kommer att tillkännages inom kort.

Under tiden kommer Byron Grote – dess Senior Independent Director att ta rollen som interimsordförande vid årsstämman. I en kommentar om dagens utveckling sa Grote:

Även om vi inte har fått några klagomål om Johns beteende och inte gjort några upptäckter av fel, riskerar dessa påståenden att bli en distraktion för Tesco.

Allan har varit styrelseordförande för dagligvarukedjan sedan 2015. Wall Street har en konsensus “övervikt”-betyg på Tesco-aktier som för närvarande ger en direktavkastning på drygt 4,0%.