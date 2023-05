ConsenSys rensar luften på de ryktade MetaMask-krypteringsskatterna

ConsenSys, företaget bakom den välkända web3 -plånboken MetaMask, har (i måndags) tillbakavisat påståenden om att de samlar in skatter för kryptoinvesterare. Det följer på sociala medier FUD och flera rykten om att MetaMask samlar in skatter på kryptovalutatransaktioner.

Företaget bekräftade att det följde tweetarna med felaktig information om dess villkor. ConsenSys klargjorde att MetaMask inte tar ut skatter från kryptoanvändare och har aldrig gjort några justeringar som tillåter dem att göra det.

Inga kryptoskatter för MetaMask-användare

Förtydligandet kommer efter skärmdumpar av MetaMasks användarvillkor, där avsnitt 4.3 säger att plattformen kan hålla inne skatter närhelst det behövs. Som väntat katalyserade det uppståndelsen inom kryptovalutavärlden under helgen.

ConsenSys uppgav att de refererade villkoren inte var nya och tillämpade på dess produkter som omfattas av moms. Den klargjorde att den nämnda skatten inte gäller MetaMask och produkter som inte är föremål för moms. Dessutom tillade ConsenSys att de fortfarande är aktiva i att bekämpa desinformation om sina tjänster och produkter.

Ändå har MetaMask hanterat anspråk som härrör från ConsenSys villkor tidigare. I november 2022 indikerade den uppdaterade ConsenSys-policyn att Infura, ett verktyg för att skapa applikationer som ansluter till Ethereum- blockkedjan, kunde samla in mer användarinformation, inklusive IP-adresser och Ethereum-transaktioner.

Under tiden utlöste det skam över vad användarna uppfattade som en decentraliserad plånbok. Upprördheten tvingade företaget att revidera sina sekretessvillkor, och VD Joseph Lubin klargjorde att MetaMask endast använder IP-information för routing.

MetaMasks popularitet har också gjort plånboken till ett mål för nätfiskeattacker, hackare och bedragare. Till exempel lyfte ConsenSys fram ett dataintrång i april. Attacken påverkade nästan 7K MetaMask-användare.

Kryptomarknad idag

Invezz.com-data visar kryptovalutamarknaden i reträttläge, med de flesta tillgångar som återspeglar mindre 24-timmarsfall. Bitcoin och Ethereum tappade 0,19% respektive 0,55% under det senaste dygnet. Bitcoin handlades till $26 895,29 vid presstillfället, medan Ethereum bytte ägare till $1 806,17.