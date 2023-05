Fed överväger att pausa räntehöjningar: konsekvenser för AltSignals

Den amerikanska ekonomiska tillväxten avtar eftersom oron för kommersiella fastigheter (CRE), skuldtak och regionala banker fortsätter. Som ett resultat, efter att ha höjt räntorna från nära noll till 5% i år, har flera Fed-tjänstemän som nyligen pratade varit öppna för att pausa höjningar. Om detta händer kan det ha positiva konsekvenser för aktier och kryptovalutor som AltSignals (ASI).

Fed kommer sannolikt att pausa räntehöjningar

USA står inför trefaldiga händelser. Inom fastighetsbranschen står den kommersiella sektorn inför en av sina värsta perioder någonsin. Data visar att andelen vakanta kontorsytor har ökat kraftigt de senaste månaderna.

Som ett resultat har de flesta CRE Reits som SL Green, Boston Properties och Simon Property Group sett sina aktiekurser falla nyligen. När skuldernas förfallodagar närmar sig finns det en sannolikhet att fler kommersiella fastighetsbolag kommer att gå i konkurs snart.

USA ser också antalet konkurser öka i takt med att likviditeten i banksektorn drar åt och när människor flyttar sina medel till penningmarknadsfonder. Några av de mest framstående företagen som har ansökt om konkurs är bland andra Silicon Valley Bank, Vice Media och Bed Bath and Beyond.

Samtidigt fortsätter frågan om skuldtak eftersom demokrater och republikaner bibehåller sin hårda hållning. Republikanerna har insisterat på att de kommer att gå med på att häva landets skuldgräns om Biden-administrationen åtar sig att göra betydande utgiftsnedskärningar. Samtalen mellan de två sidorna förväntas återupptas denna vecka.

Därför, mot bakgrund av allt detta, har flera Fed-tjänstemän stött ett drag att pausa räntehöjningar i juni. I ett uttalande sa Neel Kashkari från Minneapolis Fed att han övervägde att stödja att avstå från en räntehöjning under det kommande mötet. Han sa:

“Kostnaden för att inte få ner inflationen till 2% är mycket högre för Main Street än kostnaden för att få ner den till 2%. Så jag skulle hellre ta fel på att vara lite mer hökaktig i stället för att ångra det och ha varit för duvaktig.”

Fler Fed-tjänstemän som Raphael Bostic och Richard Clarida har också stött att pausa räntehöjningar. Och Jay Powell, Fed-ordföranden, har sagt att banken sannolikt inte kommer att stiga så högt som de hade förutspått.

Inverkan på AltSignals

En ändring av Federal Reserve kommer att ha en positiv inverkan på AltSignals och andra kryptovalutor. Till att börja med är AltSignals ett lönsamt företag som tillhandahåller handelssignaler till tusentals människor från hela världen. Företaget har funnits i branschen sedan 2017.

Nu arbetar AltSignals för att förändra sin verksamhet genom att växla till artificiell intelligens. De syftar till att omfamna konceptet AI, maskininlärning och naturlig språkbehandling (NLP) för att bearbeta denna information.

Som en del av denna övergång har utvecklarna en tokenförsäljning som redan har samlat in över $765k i medel. Detta motsvarar 70,88% av målet på $1,08 miljoner. Med varje token som säljs för $0,015, finns det chanser att denna fas av tokenförköpet kommer att sluta snart.

Efter tokenförsköpet kommer utvecklarna att lansera tokenen i populära börser som Uniswap och MEXC där folk kan köpa och sälja den. Att döma av den senaste tidens prestanda för nya kryptovalutor som Pepe och Milady Meme Coin, finns det en sannolikhet att ASI-tokenen kommer att stiga när den offentliggörs.

Historiskt sett tenderar kryptovalutor som BTC och ETH att klara sig bra när Fed är lite duvaktiga. Ett bra exempel på detta är vad vi såg under Covid-19-pandemin när priserna på de flesta tokens och andra tillgångar hoppade. Som sådan, med fler Fed-tjänstemän som blir duvaktiga, finns det en möjlighet att kryptovalutor kommer att stiga. Till skillnad från meme-mynt som Pepe och Milady har AltSignals ett verktyg bakom sig eftersom det redan är lönsamt och har tusentals kunder som du kan se på denna Trustpilot-sida.