TangleSwap DEX vinner IOTA:s 1,8 miljoner Shimmer (SMR) airdrop-kampanj

Treasures of Shimmers testnätkampanj är en wrap och vi kan exklusivt avslöja att 1,8 miljoner Shimmer (SMR) airdrop har en vinnare.

TangleSwap, en decentraliserad börs (DEX) byggd på IOTA, har vunnit topplacering före 16 andra projekt, enligt detaljer som delades med Invezz på måndagen.

Bland de tre bästa i TangleSwap DEX var ShimmerSea, en decentraliserad börs som tillåter användare att handla Shimmer-tokens; och ApeDAO, en decentraliserad autonom organisation (DAO) som låter användare tjäna belöningar för att satsa Shimmer-tokens.

Vad du ska veta om IOTAs ShimmerEVM-testnät

Shimmer är ett nytt blockchain-nätverk som utvecklas av IOTA Foundation. Det är utformat för att vara en testplats för nya funktioner och uppgraderingar som så småningom kommer att implementeras på IOTAs huvudnät.

Den ursprungliga token på Shimmer är SMR, som innehavare kan använda för att betala för avgifter eller insatser för att tjäna belöningar.

Som Invezz rapporterade tillkännagav IOTA ShimmerEVM-testnätet i slutet av mars, med inriktning på tillväxt för plattformen inom nyckelkryptosektorer som decentraliserad finans (DeFi). Airdrop-kampanjen Treasures of Shimmer pågick i två veckor från 3 maj till 17 maj. IOTA Foundation, som tillkännagav Shimmer-nätverket 2021, var ute efter att stridstesta nätverket inför lanseringen av mainnet.

dApps och deras användare skulle belönas i SMR-tokens för att de deltog i testet.

Dominik Schiener, medgrundare av IOTA och ordförande för IOTA Foundation, kommenterade testnätets framgång och sa till Invezz i ett uttalande:

“Denna ShimmerEVM-testnätkampanj markerade en viktig milstolpe i utvecklingen av EVM-kedjan. Den testade inte bara dess motståndskraft när den pressades till det yttersta, utan tillät oss också att jämna ut eventuella veck för att säkerställa högsta prestandanivå när vi tar nästa steg framåt. Testnätverket gjorde precis som det var tänkt och överträffade våra högsta förväntningar. Innovationen och samarbetet från varje deltagande projekt lämnade en inverkan på den framtida utvecklingen av Shimmer. Återigen samlades vårt community och visade att de var en kraft att räkna med.”

Över Shimmers Test & Earn- och Play & Earn-kampanjer fanns det mer än 14 miljoner transaktioner, med 1,8 miljoner i dagliga transaktioner. Nätverket såg en blockeringstid på en sekund och registrerade transaktioner över 214 897 plånböcker.