Tron-prisförutsägelse när TRX-rallyt tar fart

Priset på Tron (TRX/USD) har varit i ett obevekligt rally även när andra kryptovalutor dragit sig tillbaka. Myntet har hoppat de senaste fyra dagarna i rad och svävar nu på den högsta nivån sedan juni förra året. Den har skjutit i höjden med mer än 70 % från den lägsta nivån i november förra året.

TRX och Bitcoin skiljer sig åt

Tron har hoppat kraftigt även när andra stora kryptovalutor dragit sig tillbaka. Bitcoin backade till under $27 000 medan Ethereum står under $1 820. Andra populära meme-mynt som Shiba Inu, Pepe och Sui har också dragit sig tillbaka.

Det är oklart varför TRX-priset har hoppat kraftigt de senaste dagarna. En trolig orsak är att Trons ekosystem mår bra. Enligt DeFi Llama finns det 18 dApps i dess ekosystem med ett totalt värde låst (TVL) på över 5,5 miljarder dollar. Detta gör den till den tredje största kedjan i världen.

Intressant nog har Tron fler användare än Ethereum. Data från DeFi Llama visar att antalet aktiva användare i Tron har skjutit i höjden till över 2 miljoner medan BNB har över 1,39 miljoner och ETH har 33 000 användare. Tron har över 45 miljarder dollar i stall jämfört med Ethereums 69,59 miljarder dollar.

Tron-priset har hoppat även när förhållandena på finansmarknaden förvärras. En av de största riskerna på marknaden handlar om den pågående skuldgränskrisen i USA. Joe Biden och Kevin McCarthy träffas på måndag för att försöka nå en överenskommelse.

Tron pris prognos

TRX-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att TRX-priset har varit i en stark hausseartad trend de senaste dagarna. Den har ökat med över 71 % från den lägsta nivån i år. Tron hoppade också över den viktiga motståndsnivån på $0,073, den högsta punkten den 19 februari.

TRX-priset har rört sig över 50-dagars och 200-dagars exponentiella glidande medelvärden. Den har också bildat ett inverterat huvud- och axelmönster, vilket är ett hausseartat tecken. Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska Oscillatorn har flyttat till den överköpta nivån.

Därför finns det en sannolikhet att Tron sannolikt kommer att fortsätta att stiga när köpare siktar på nästa viktiga motståndspunkt på $0,092, den högsta punkten den 1 juni. En rörelse under stödet på $0,073 kommer att ogiltigförklara den hausseartade synen.