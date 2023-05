Xpeng slog till som intäkter, leveranser, marginaler, vägledning miss

May 24, 2023

Xpeng (NYSE: XPEV), ett ledande kinesiskt elfordon företaget publicerade svagare resultat än väntat då antalet fordonsleveranser sjönk. Som ett resultat sjönk Xpeng-aktien med mer än 5 % i handeln före marknaden.

I ett uttalande sa Xpeng att dess totala fordonsleveranser under första kvartalet uppgick till 18 230, mycket lägre än de 34 561 fordon som såldes under samma period 2022. Det var också lägre än de 22 204 som det sålde under fjärde kvartalet.

Nedgången i leveranser skedde även när Kina avslutade sin Covid-noll-strategi och företaget utökade sitt fysiska försäljningsnätverk till 425 butiker i 145 städer. Dess laddningsnätverk ökade till över 1 000 under första kvartalet.

Som ett resultat kom företagets intäkter in på 4,03 miljarder RMB, vilket motsvarar 0,59 miljarder dollar. Det var en minskning med 45 procent från samma kvartal förra året. Dess bruttomarginal sjönk till 1,7 % under Q1 från de 12,2 % den hade under Q1 2022. Nettoförlusten ökade också till 2,34 miljarder RMB.

Dessa resultat ger ytterligare bevis på att elbilsindustrin i Kina bromsar efter år av tillväxt. Andra företag som BYD och Nio har också rapporterat avtagande försäljningstillväxt nyligen. Tesla , det största elbilsföretaget i världen, ser också en långsam försäljningstillväxt, vilket har drivit det att sänka priserna under de senaste månaderna.

Som jag skrev här har Xpengs intäktstillväxt saktat av i snabbare takt de senaste månaderna . År 2022 steg intäkterna till över 3,8 miljarder dollar från tidigare 3,32 miljarder dollar. 2021 uppgick intäkterna till över 803 miljoner dollar.

En viktig utmaning för Xpeng är att dess marknad bara är i Kina och inte har någon exponering mot mycket lönsamma länder som USA och Europa. Konkurrensen ökar också, och antalet elbilsföretag i Kina ökar. Uppskattningar är att det finns nästan 100 elbilar i landet.