USD/KRW-utsikter: Vad härnäst för den sydkoreanska won?

USD/KRW- växelkursen drev uppåt efter det senaste räntebeslutet från Bank of Korea (BoK). Det hoppade till en högsta nivå på 1 327, den högsta nivån sedan den 19 maj. Paret har hoppat med mer än 1,50% från den lägsta nivån denna vecka när det amerikanska dollarindexet (DXY) stiger.

Bank of Korea kursbeslut

Bank of Korea avslutade sitt tvådagars penningpolitiska möte och beslutade att lämna räntorna intakta för den fjärde månaden. I ett uttalande beslutade banken att lämna räntorna intakta på 3,50 %, vilket fortfarande var högre än pandemin låga på 0,50 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bank of Korea beslutade också att sänka sin tillväxtprognose för året. Den förväntar sig att ekonomin kommer att växa med 1,4% från dess tidigare uppskattning på 1,6%. Den bibehöll också inflationsmålet för året till 3,5 %.

https://www.youtube.com/watch?v=8vB1NMGMPQ0

Den sydkoreanska ekonomin har tappat fart under de senaste månaderna. Som jag skrev här har denna nedgång skett mest på grund av en nedgång i tekniken sektor. Till exempel meddelade Samsung, det största företaget i Sydkorea, att dess vinster sjönk till den lägsta nivån på 14 år.

Samsung är en viktig del av Sydkoreas ekonomi, där den står för cirka 18,3 % av landets ekonomi. Vidare har andra företag i landet som LG Electronics och SK Group sett en nedgång i intäkter. Färska uppgifter visar att Sydkoreas export och import föll.

Nya uppgifter visar att den globala ekonomin inte går bra, vilket påverkar den sydkoreanska ekonomin. IMF sa att ekonomin kommer att sakta ner till 2,8 % i år efter att ha ökat med 3,4 % föregående år. Detta är viktigt eftersom den sydkoreanska ekonomin är beroende av global handel.

USD/KRW-växelkursen reagerar också på sannolikheten för ett amerikanskt fallissemang om demokrater och republikaner misslyckas med att nå en överenskommelse.

USD/KRW prognos

USD/KRW-diagram av TradingView

USD till sydkoreansk won har varit i en långsam hausseartad trend de senaste dagarna. Den har rört sig något över nyckelmotståndspunkten på 1 327,50, den högsta punkten i mars. Paret har rört sig över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden (MA). Relative Strength Index (RSI) har flyttat över den neutrala punkten vid 50.

Därför kommer USD/KRW-paret sannolikt att fortsätta stiga när köpare siktar på nästa viktiga motståndspunkt på 1 342, den högsta punkten den 16 maj. Ett fall under stödet på 1 320 kommer att ogiltigförklara den hausseartade synen.