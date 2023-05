Skuldtaksavtal: kommer de amerikanska aktierna att stiga den här veckan?

Amerikanska aktier kommer att stå i fokus den här veckan efter att republikanerna i princip kommit överens med Vita huset om att höja skuldtaket.

Vad betyder det för de amerikanska aktierna?

Den nämnda utvecklingen är ett stort steg framåt för att förhindra ett fallissemang. Fortfarande, chefen för investeringar på Generali Insurance Asset Management – Antonio Cavarero förväntar sig inte kommer att låsa upp en betydande uppsida som svar.

Scenariot med ett avtal var i särklass centrumscenariot. Därför skulle jag inte förvänta mig ett stort lättnadsrally. De flesta av dessa goda nyheter fanns redan i priserna.

Detaljer om avtalet om skuldtak är ännu inte officiellt avslöjade. Enligt CBS kommer dock den amerikanska regeringen sannolikt att hålla sina icke-försvarsutgifter oförändrade under de kommande två åren.

I skrivande stund är jämförelseindex upp 10 % jämfört med början av året.

Skuldtaksavtalet behöver godkännande från kongressen

Å andra sidan har den senaste ekonomiska statistiken varit positiv för de amerikanska aktierna. Förra veckan rapporterades att Feds föredragna inflationsmätare hade sjunkit ytterligare i april ( läs mer).

Men avtalet om skuldtak väntar fortfarande på godkännande från en delad kongress som kommer att förbli i centrum för marknaderna, noterade Cavarero idag på CNBC:s ” Street Signs Europe “.

Det är möjligt att marknaden under de närmaste dagarna kommer att fokusera på exekveringsrisk – det faktum att detta avtal måste förseglas med ordentliga lagar och måste hitta rösterna.

USA:s BNP rapporterades nyligen ha växt i en årlig takt på 1,3 % under första kvartalet.