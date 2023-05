Ethereum förstärker sin deflationära karaktär – nästan 143 000 tokens brändes i maj

Ethereum (ETH) fortsätter att cementera sin deflationära hållning. Data från ultrasound.money visar att blockkedjan brände mer än 143 000 Ether-mynt (värde cirka 275 miljoner dollar) i maj. Kan Ethereum vara den nya marknadsdrivkraften som experter letar efter?

Source – ultrasound-money

Ethereum såg en negativ utbudstillväxt på 1,46 % under det senaste året. Det visar att den 2:a största krypton är djupt inne i sin deflationsfas. Dessutom förutspår spåraren att nätverket kommer att bränna cirka 2 441 00 tokens 2023 – värt cirka 4,5 miljarder dollar.

Korrelationen mellan Ethereum och Bitcoin försvagas

Samtidigt fortsätter Ethereum- och Bitcoin -korrelationen att försämras på grund av Ethers deflationära natur. De ledande kryptorna har sett sin positiva korrelation försvagas under 2023. Det indikerar en potentiell varaktig marknadsförändring, med Ethereum och Bitcoin som fungerar mer oberoende på grund av olika utbuds- och efterfråganekonomier.

CryptoQuant-data visar att entusiaster har satsat över 13% av Ethereums totala utbud. Det såg till att Ethereums saldo nådde historiska bottennivåer på kryptovalutabörser, enligt invezz.com news.

Kan Ethereum vara nästa kryptomarknadsflyttare?

Ethereum kommer sannolikt att avsluta maj oförändrat, ned runt 0,2% under de senaste 30 dagarna. Dessutom förlorade Ether cirka 7% mot Bitcoin. Samtidigt kommer Bitcoin att registrera sin första månad av förluster sedan december 2022.

Bellwether-kryptens kamp berodde sannolikt på de förstärkta chanserna för Federal Reserve att hålla höga kurser – stärka dollarn samtidigt som den försvagade kryptovalutamarknaden.

Sådan utveckling fick marknadsanalytiker att förutspå att marknaden kräver en ny drivkraft för att katalysera uppgångar. Ethereum verkar passa den positionen.

Att bränna kryptotokens gör tillgången knapp, vilket leder till minskat utbud. Det utlöser prisåtgärder uppåt. Ändå kommer tiden att avslöja allt. Att följa de senaste kryptonyheterna är fortfarande viktigt för att bestämma marknadens riktning.

Ethereum pris

Ethereum-priset har presenterat attraktiva åtgärder under de senaste sju dagarna. Det näst största digitala myntet ökade med cirka 2,59 % under föregående vecka, och bytte ägare nära 1 867,13 USD under detta skrivande. Altcoin verkar ha vad som krävs för att spela in uppåtgående prisåtgärder under de kommande sessionerna.

Source – invezz.com