USA:s rep. Brad Sherman om att SEC “slutar” krypto i USA: “Hoppas det”

USA:s rep. Brad Sherman har fortsatt sin anti-krypto-hållning och hävdar den här gången i en intervju med CNBC att krypto har “attraherat så många charlataner och verkligen behöver regleras.”

Medlemmen av US House Financial Services Committee gjorde detta under ett framträdande på “The Exchange”-showen inför Feds räntemeddelande. Hans kommentarer kom också efter de senaste regleringsåtgärderna mot Binance och Coinbase av US Securities and Exchange Commission (SEC).

“Crypto kommer att blekna på grund av krypto”

På frågan om kryptoförordningen och SEC:s plötsliga våg av verkställighetsåtgärder och stämningar visade slutet på krypton i Amerika, svarade kongressledamoten:

“Hoppas det, tror inte det”, innan du lägger till att krypto även som investeringsnätverk inte var bra för Amerika.

“Om du lyssnar på initiativtagarna säger de att de är där och försöker isolera ett finansiellt kreditsystem som är ogenomträngligt för den federala regeringen – så att det är tillgängligt för sanktionssmitare. Så att USA inte längre har denna viktiga roll i internationella angelägenheter.”

Han tillade att definitionen av kryptovaluta var “dolda pengar”, och förklarade att dess skatte- och sanktionssmitare som behöver dolda pengar.

På argumentet att krypto är till för att minska transaktionskostnaderna för den genomsnittlige amerikanen, utropade han att branschen har funnits ett tag och att även när den nådde marknadsvärdet på 3 biljoner dollar, gjorde det det “inte enklare eller billigare att köp en smörgås.”

Hans argument:

“Du går till tunnelbanan, du kan använda ett betalkort och du kan använda ett kreditkort. Om du har krypto, vad gör du? Du måste växla det till pengar sedan överför du det till ditt betalkort och köper sedan en smörgås. Det är inte ett betalningssystem, det är inte en valuta. Det är ett försök att tjäna biljoner dollar genom att skapa en valuta.”

I november 2022 kollapsade kryptobörsen FTX dramatiskt och dåvarande vd:n Sam Bankman-Fried greps och anklagades för bland annat bedrägeri. Miljontals kunder föll offer för FTX:s implosion, med detta på grund av konkurser av flera kryptoföretag, händelser som fångats i dessa 25 statistik över ett “galet 2022” för krypto.

Även om han inte tror att krypto kommer att “regleras ur existens”, säger Sherman att branschens undergång är sig själv.

“Det har lockat så många charlataner, och det behöver verkligen regleras. Sam Bankman-Fried är inte den enda. I slutändan tror jag att krypto kommer att blekna på grund av krypto. Det finns ingen logisk anledning till varför Bitcoin är mer värdefullt än hamstermynt och om hamstermynt finns där, hur är det med Cobra-mynt? För ett år sedan sa jag, ja, det finns inget mungosmynt – det kanske borde finnas ett mungosmynt och de skapade ett och ett tag var det värt miljontals dollar.”